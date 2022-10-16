秋颱尼莎來襲現共伴效應 黃偉哲：防西部沿海強風

台南市府災防辦公室、消防局與氣象局視訊會議因應尼莎颱風來襲整備作為。（南市消防局提供）

2022/10/16 11:25

〔記者王俊忠／台南報導〕中央氣象局於昨（15）日下午4時發布第20號輕度颱風「尼莎」海上颱風警報，尼莎今天上午目前位置在鵝鑾鼻南方，預測颱風向西轉西南西方向前進、通過巴士海峽。台南市長黃偉哲要求市府各局處要超前部署、持續監看颱風動態及提早整備因應。

今（16）日至明（17）日隨著輕颱尼莎自東向西通過巴士海峽，外圍環流水氣配合東北季風影響，可能造成所謂的「共伴效應」。南市消防局表示，對台灣天氣的影響程度有東「雨」西「風」，也就是說共伴效應在西半部風勢將十分強烈。黃偉哲籲請漁民應加強漁具網具、船舶等安全，檢視備用發電機能否啟動或添足油料，避免損失，海上船隻應視安全考量、提早進港避風，泊靠碼頭的漁船加強繫纜，同時收聽漁業電台持續留意颱風訊息。

台南市府不敢輕忽秋颱尼莎的影響，16日上午9時由災害防救辦公室及消防局代表參加氣象局召開與各地方政府的氣象情資研判視訊會議。

會議中氣象局表示，尼莎颱風進入巴士海峽後，暴風圈半徑會擴大到180公里，預計於今夜將遠離台灣，但因入秋的東北季風強勁，沿海地區風力仍會持續增強，台南市府會嚴密監控氣象資訊，適時啟動災情查報措施、加強應變作為。市民請避免前往沿海、山區、河邊活動，對於招牌、選舉看板、施工中鷹架、廣告物等應加強固定，避免脫落或掉落狀況，注意自身安全。

台南市府消防局提醒民眾加強對秋颱尼莎因應整備作為。（南市消防局提供）

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