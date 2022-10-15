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    首頁　>　臺南市

    「全台最美古蹟圖書館」被批糟蹋空間？大家來評看看

    南市中西區圖書館民眾看書或學子作功課，都能享受寧靜自在。（記者洪瑞琴攝）

    南市中西區圖書館民眾看書或學子作功課，都能享受寧靜自在。（記者洪瑞琴攝）

    2022/10/15 23:26

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕「原台南州會」市定古蹟（南市議會舊址）修復後，活化轉型為中西區圖書館，網友喻為「全台最美古蹟圖書館」，卻被當作選舉話題批評「糟蹋」空間，讓文化界人士感到不可思議！

    「聚珍台灣」總監王子碩認為，原台南州會是台灣民主機制的啟蒙地，圖書館也可說是學習空間，兩相呼應很棒，他絕對支持作圖書館，而且現在使用率很高，批評的人不妨先進來看看，或許會改觀。

    台南新芽協會理事長嚴婉玲說，台南大型圖書館除了有市立總圖舊館，永康新總圖則距市區較遠，中西區圖書館位在舊城區具有象徵意義，而且可以告訴大家，現代圖書館跟以往只能借舊書、K書有不一樣的想像，更能融合親子共讀，尤其中西區圖書館位在國家文學館、司法博物館、台南美術館等博物館群內，就補足所欠缺的圖書館。

    陳媽媽說，住在中西區，時常就近帶小朋友來翻童書，十分舒適的親子空間，她還建議童書繪本多擺幾本。

    市立圖書館館長洪玉貞表示，原中西區圖書館書籍通閱率高，空間已經不敷需求，因此運用台南州會古蹟空間，同時邀請專家縝思規劃，打造全齡化的公共圖書館多功能服務。

    1樓228紀念館專區，典藏相關史料，2樓有「新光榮」老相館文史展、「自由不是沒有代價」常設展、視聽區、兒童區與外文圖書區，3樓有討論室、多功能室、樂齡暨報刊區、舊議會家具常設展等，看展、借書報，或是學子溫書都可以，現代圖書館不再只是以往國中小或大學生K書地方，任何人都可以找到適合自己的閱讀角落。

    中西區圖書館閱讀空間，綠意陽光照進來（記者洪瑞琴攝）

    中西區圖書館閱讀空間，綠意陽光照進來（記者洪瑞琴攝）

    南市中西區圖書館借閱書類多元。（記者洪瑞琴攝）

    南市中西區圖書館借閱書類多元。（記者洪瑞琴攝）

    南市中西區圖書館有「視聽小包廂」，看影片很舒適。（記者洪瑞琴攝）

    南市中西區圖書館有「視聽小包廂」，看影片很舒適。（記者洪瑞琴攝）

    中西區圖書館有親子共讀空間。（記者洪瑞琴攝）

    中西區圖書館有親子共讀空間。（記者洪瑞琴攝）

    南市中西區圖書館有「新光榮」老相館展，勾起復古拍照時代回憶（記者洪瑞琴攝）

    南市中西區圖書館有「新光榮」老相館展，勾起復古拍照時代回憶（記者洪瑞琴攝）

    南市中西區圖書館（市議會舊址）位在台灣文學館（市府舊址）旁，周邊古蹟林立，也成為台南文化觀光地標。（記者洪瑞琴攝）

    南市中西區圖書館（市議會舊址）位在台灣文學館（市府舊址）旁，周邊古蹟林立，也成為台南文化觀光地標。（記者洪瑞琴攝）

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