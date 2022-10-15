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    黃偉哲授旗 感謝南市福企志工團體無私奉獻凝聚大愛

    台南市長黃偉哲今天授旗給台南市福企志工總隊3個大隊，鼓勵和感謝志工。（記者楊金城攝）

    台南市長黃偉哲今天授旗給台南市福企志工總隊3個大隊，鼓勵和感謝志工。（記者楊金城攝）

    2022/10/15 21:23

    〔記者楊金城／台南報導〕有志工服務，台南成為幸福城市，福氣啦！市長黃偉哲今天（15日）在官田葫蘆埤公園舉辦的志工大會師─志「趣」相投嘉年華授旗給台南市福企志工總隊3個大隊，感謝志工無私奉獻，提供關懷、照顧、保護的服務。

    黃偉哲說，台南市各類志工人數有7萬4千多人，志工比率在全國縣市數一數二，不僅公私協力打造台南成為溫暖友善的志工城市，並成就幸福城市。他也說，台南因有志工的參與，使得台南更加美好，志工是台南最大資產，歡迎更多民眾加入志願服務的行列，體現施比受更有福的快樂。

    南市社會福利類志工有3萬6千多人，南市社會局為整合公益服務人力資源，在去年成立台南市福企志工總隊，下設「睦鄰志工」、「陪伴志工」及「安全守護志工」等3大隊計2994名志工。

    社會局長陳榮枝說，透過志工大會師由市長授旗給3大隊隊長，肯定志工的付出，並交付陪伴、關懷、援助、照顧、保護等任務，服務有需求的民眾。

    有超過500位志工參加志「趣」相投嘉年華，11組志工團隊接力演出，現場還有「呼拉圈傳情」、「同心協力」及「歡樂夾夾樂」趣味競賽關卡，展現志工團隊的特色及活力，凝聚向心力。

    黃偉哲也逐一參觀社區攤位，大買特色小吃，許多人高喊凍蒜，預祝他連任市長。

    台南市長黃偉哲（中）參觀社區攤位，大買特色小吃，許多人高喊凍蒜。（記者楊金城攝）

    台南市長黃偉哲（中）參觀社區攤位，大買特色小吃，許多人高喊凍蒜。（記者楊金城攝）

    台南市長黃偉哲（前左四）和台南社福志工合影，加油打氣。（記者楊金城攝）

    台南市長黃偉哲（前左四）和台南社福志工合影，加油打氣。（記者楊金城攝）

    台南市志工大會師─志「趣」相投嘉年華，志工玩起闖關遊戲聯絡感情。（記者楊金城攝）

    台南市志工大會師─志「趣」相投嘉年華，志工玩起闖關遊戲聯絡感情。（記者楊金城攝）

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