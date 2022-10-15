避武漢肺炎離境4年 台女成功掰了法國夫

A女跟法國人S男結婚7年後碰上武漢肺炎，S男在回國後就再也沒有回台灣一起生活，A女訴求離婚獲准。（記者王捷攝）

2022/10/15 22:27

〔記者王捷／台南報導〕A女跟法國人S男結婚7年後碰上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），S男在2018年回國後就再也沒有回台灣一起生活，A女訴求離婚，但離婚到底該遵循哪一國的法律？是部分跨國夫妻的煩惱，涉外民事法50條有規定，如果夫妻沒有共同的住所地法時，可以看在哪裡結婚，適用該國的法律，A女跟S男是在國內結婚，所以適用我國的民法，移民署的出境紀錄證實，S男的確離境約4年，加上S男沒有到庭辯駁，判准A女離婚。

A女跟S男是在2011年的時候結婚，一開始相處還很融洽，但是後來因為生活習慣差異太大，有些糾紛，A女主張兩人因為武漢肺炎，在2019年底的時候分居，希望能以民法第1052條，有重大事由，難以維持婚姻，訴請離婚，以家事法的規定，夫妻中只要有一方是國人者，就屬於我國法院審判管轄。

南院法官依據移民署提供的出入境資料，發現S男在2018年就離境了，之後就再也沒有回台灣與A女共同生活，分居已經超過2年，這樣的行為背離夫妻共同永久生活的本質，而且在開庭時，S男沒有到庭，也沒有提出對自己有利的證據，所以從現有的事實來看，很難認定A女兩人分居的關係中要負比較重的責任，因此判准離婚。

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