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    比鑽石婚還厲害 台南北門區表揚婚齡滿70年白金婚夫婦

    台南北門區唯一一對結婚70年的白金婚楷模永隆里洪大陣（左）、洪陳燕（右）夫婦獲表揚。（公所提供）

    台南北門區唯一一對結婚70年的白金婚楷模永隆里洪大陣（左）、洪陳燕（右）夫婦獲表揚。（公所提供）

    2022/10/15 17:05

    〔記者楊金城／台南報導〕比鑽石婚還厲害，台南市北門區公所今天（15日）表揚蚵寮里1對婚齡滿70年以上的白金婚楷模夫婦洪大陣、洪陳燕，兩人相忍為家，同甘共苦創造美滿幸福家園，值得年輕一輩學習。

    北門區今表揚1對白金婚、12對鑽石婚（婚齡滿60年以上）、15對金婚（婚齡滿50年以上）、10位模範父親、10位模範母親，受獎人員及家屬盛裝出席，喜悅全寫在臉上，接受眾人祝福。

    特別的是，慈安里夫妻檔黃萬教、黃林柑同時榮獲模範父親、模範母親。

    北門區長張政郎表示，台南市長黃偉哲非常重視各項表揚活動，在民情純樸的鄉下地方，家庭成員間的感情都很含蓄，不善表達心中的感謝之意，表揚模範人員活動除了肯定模範父母親為家庭、社會做出的奉獻外，也替與會家屬創造一個互相表達心中感恩之情的機會。

    獲頒白金婚楷模的洪大陣、洪陳燕夫婦，分別高齡89、90歲，夫妻倆身體硬朗，在鄰里社區令人稱羨，阿公阿嬤在家族成員簇擁下牽手入場，臉上難掩喜悅與驕傲。

    12對鑽石婚楷模有吳豆變和吳王樹枝、吳仙模和吳郭甚、郭慶文和郭吳雪江、陳益源和陳洪思、洪玉山和洪潘麗珠、凃阿石和凃吳秋鳳、王阿林和王陳桂花、曾金水和曾吳女、吳萬福和吳謝惠、楊豊作和楊吳阿是、吳力水和吳陳雀、吳振昌和吳黃月。

    北門區「晶鑽爸爸」模範父親有陳山中、曾天寶、吳溪財、李龍春、陳戊己、凃登山、王阿林、黃萬教、曾金標、吳清吉。

    北門區「慈暉媽媽」模範母親有林秀娥、廖麗玲、王陳眞珠、吳王月笑、吳郭阿金、洪莊錦蓮、陳柏、黃林柑、曾吳女、王侯淑貞。

    獲選台南北門區鑽石婚代表和北門區最年長模範父親的王阿林（左）和老妻王陳桂花（右）。（公所提供）

    獲選台南北門區鑽石婚代表和北門區最年長模範父親的王阿林（左）和老妻王陳桂花（右）。（公所提供）

    北門區表揚10位模範父親。（公所提供）

    北門區表揚10位模範父親。（公所提供）

    慈安里夫妻檔黃萬教（左）、黃林柑（右）同時榮獲北門區模範父親、模範母親。（北門公所提供）

    慈安里夫妻檔黃萬教（左）、黃林柑（右）同時榮獲北門區模範父親、模範母親。（北門公所提供）

    小學生表演舞蹈為得獎的阿公阿嬤祝福。（北門公所提供）

    小學生表演舞蹈為得獎的阿公阿嬤祝福。（北門公所提供）

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