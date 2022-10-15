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    台南虱目魚文化季 端出「虱貴妃」點心免費嚐

    安南區公所今日舉辦台南虱目魚文化季系列活動「朝虱慕饗．藝遊台江」，現場發送「貴妃級」虱目魚創意點心。（圖由安南區公所提供）

    安南區公所今日舉辦台南虱目魚文化季系列活動「朝虱慕饗．藝遊台江」，現場發送「貴妃級」虱目魚創意點心。（圖由安南區公所提供）

    2022/10/15 15:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕安南區公所今（15）日舉辦台南虱目魚文化季系列活動「朝虱慕饗．藝遊台江」。區長葉誌明表示，此次活動結合鹿耳門生態旅遊發展協會推出「貴妃級」虱目魚創意點心免費嚐、安南區社區營造成果展、偶劇演出、撒魚網，及農漁產業推廣攤位等，帶給民眾多元體驗。

    現場活動首先由賣魚郎舞台表演配合黑琵布偶劇帶來演出，介紹早期漁民利用海埔新生地開墾淺坪魚塭養殖虱目魚，從捕撈虱目魚苗到養殖至秋收的技術；冬季來臨漁民留置魚塭下雜魚，餵養遠到之黑琵嬌客與黑琵結緣。現場還有擼魚苗、撒魚網等體驗與競賽活動，並發送「虱貴妃」點心讓民眾品嚐。

    虱貴妃點心的發想係經由文化局指導之「111年度台南市社區營造計畫」，由媽祖宮九塊厝社區居民共同完成。此次虱目魚文化季結合安南區公所社造成果展，邀請「菅仔埔藝耕園」現場解說「耕塭」歷史及「台江俗諺」與民眾互動；區公所表示，今年社造「台江濃情．蔥滿新藝」持續創造地方特色產業生機，開辦「蔥滿生機烘焙工作坊」料理課程、「蔥滿創藝工作坊」3D列印課程，及「台江書寫-土城子地方故事訪談紀錄」田野調查，回響熱烈。

    鹿耳門生態旅遊發展協會執行長蔡春風表示，安南區休閒魚塭業者多有養殖虱目魚，同時開發社區風味餐及社區輕旅行，獲得眾多遊客好評；他分析，來客中親子族群日益增加，思索如果能在遊程中加入親子共製料理，除了可以提升體驗趣味外，也拓展了風味餐的品項。

    安南區公所今日舉辦台南虱目魚文化季系列活動「朝虱慕饗．藝遊台江」。（圖由安南區公所提供）

    安南區公所今日舉辦台南虱目魚文化季系列活動「朝虱慕饗．藝遊台江」。（圖由安南區公所提供）

    安南區公所今日舉辦台南虱目魚文化季系列活動「朝虱慕饗．藝遊台江」，現場提供撒魚網體驗。（圖由安南區公所提供）

    安南區公所今日舉辦台南虱目魚文化季系列活動「朝虱慕饗．藝遊台江」，現場提供撒魚網體驗。（圖由安南區公所提供）

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