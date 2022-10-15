守護台南海尾路綠道 台江志工為451棵樹木紀錄掛牌

台江在地志工今天為海尾路綠道樹做測量掛牌，其間記錄到有樹木冠幅寬達600公分。（記者王姝琇攝）

2022/10/15 14:18

〔記者王姝琇／台南報導〕為守護海尾路綠道，台南大廟興學志工今（15日）攜手台江在地社群、巡守隊等20餘人，針對海尾路兩側綠道樹進行測量，總計完成451棵樹種及樹冠調查，發現超過8成樹冠幅寬逾2米，樹高更超過太陽能板架設高度，實務上已無空間施作太陽能板，亦擔憂未來相關單位恐藉修樹名義，逐漸矮化樹木造成生長不良、枯死等狀況發生。

海尾路斥資逾5億元開闢，2015年由時任市長的賴清德帶領海尾鄉親啟用，規畫營造成為林蔭大道，一到秋冬賞鳥季，兩側漁塭區能看見黑面琶鷺等嬌客棲息，春夏天氣好時，往東望去還能看見玉山，成為台灣山海圳國家綠道私密景點之一。

未料近1個月來工務局卻將海尾路人行道綠道，出租給廠商施作太陽能板，惟兩側綠道600多棵楝樹已長高到3至4米以上，樹冠幅也有1至2米，實務上已無空間可施作太陽能板。為讓各界能更深入了解現況，志工們沿著施工中的綠道，進行來回共3公里的綠道樹調查，並將每棵綠道樹測量結果紀錄掛牌。共完成工區內451棵，逾8成樹冠幅超過2米，最寬有6米。

大廟興學許姓志工也指出，工務局有責任守護海尾路綠道，應該做好把關工作，不應將海尾路綠道出租給廠商施作太陽能板，7年前參與海尾路綠道種樹，如今好不容易看到楝樹長大，政府卻出租給廠商施作太陽能板，有違2015年市府與海尾鄉親要營造海尾路成為環村林蔭大道、營造綠色城市的政策及願景目標。

安東庭園河川巡守隊楊姓志工也表示，海尾路綠道樹600多棵應當好好照顧，種樹更是全球減碳的重要工作，實際上600多棵行道樹的綠廊內，已無空間可以施作太陽能板，反對工務局將來修剪樹木、大幅壓縮楝樹生長空間，違害樹木生長。

同時，未來長達3公里的太陽能板，反光也恐會影響到黑面琶鷺來海尾路兩側魚塭棲息覓食，為了保護海尾路綠道綠樹，在地居民疾聲呼籲，建請工務局先行停工，同時與海尾鄉親及綠道志工召開廟口公民會議，共同討論，找出解決之道。

台江在地志工20餘人今天分工合作為海尾路451棵綠道樹做測量記錄掛牌。（記者王姝琇攝）

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