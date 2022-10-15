為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台灣第一水庫首辦路亞竿環保釣魚賽 4公斤土虱最大尾

    台南市政府觀光旅遊局在虎頭埤首度舉辦路亞竿環保釣魚比賽，4公斤的土虱榮獲「最大尾」。（記者吳俊鋒攝）

    台南市政府觀光旅遊局在虎頭埤首度舉辦路亞竿環保釣魚比賽，4公斤的土虱榮獲「最大尾」。（記者吳俊鋒攝）

    2022/10/15 13:59

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕國境開放，疫後旅遊復甦，為振興觀光，有「台灣第一水庫」的虎頭埤風景區，今天首度舉辦路亞竿環保釣魚比賽，吸引各地好手入園，活動於中午圓滿落幕，吳京翰以重達4公斤的土虱榮獲「最大尾」。

    獲得首獎的吳京翰才24歲，住台南西港區，國小開始接觸，但高中時正式開始釣魚人生，手竿為主；嘉義太保的陳永琦，以1.7公斤的泰國鱧拿到第2名。

    第3名是吳建樟，為1.2公斤的泰國鱧，王力緯與戴彬彬各以1.1公斤的吳郭魚，並列第4名，比賽過程順利。

    除了泰國鱧、土虱、吳郭之外，被釣上岸的魚種，還有筍殼、紅魔鬼、珍珠石斑等。

    這場「振興玩虎埤、我上大尾」的釣魚比賽，由台南市政府觀光旅遊局主辦，以擬餌的路亞竿方式進行，強調不污染水源，注重與自然環境的互動過程，家人可一起參與，競技之餘，也多了溫馨的親子樂趣。

    釣魚地點在吊橋的東側，礙於空間，限定250人參加，開放報名後隨即秒殺，迴響熱烈，活動於今天一早展開，虎頭埤風景區管理所主任陳宏田與市議員穎艾達利等都到場觀戰。

    比賽於近午截止，選手們陸續將漁獲拿至報到處秤重後，工作人員隨即計分，觀旅局主任秘書盧振義、新化區長吳金喜與市議員林志聰等都出席頒獎典禮。

    盧振義指出，今年3月下旬，觀旅局第1次在虎頭埤舉辦釣魚比賽，當時是為了移除外來種，共有93公斤，成果豐碩，也帶動了觀光人潮。

    盧振義說，今天的路亞竿比賽，不分魚種，釣法相對困難，但比較環保，藉由活動也在宣示，疫情之後，旅遊將逐漸復甦，市政府會全力推動觀光，歡迎大家到台南來玩。

    台南市政府觀光旅遊局在虎頭埤首度舉辦路亞竿環保釣魚比賽，4公斤的土虱榮獲「最大尾」。（記者吳俊鋒攝）

    台南市政府觀光旅遊局在虎頭埤首度舉辦路亞竿環保釣魚比賽，4公斤的土虱榮獲「最大尾」。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    罕見！ 她釣到「黃金太陽魚」 鱗片閃亮耀眼
    2022/10/09 16:18

    罕見！ 她釣到「黃金太陽魚」 鱗片閃亮耀眼
    斥資逾1.2億優化 「台灣第一水庫」再造親子、全齡遊憩特色
    2022/10/07 22:35

    斥資逾1.2億優化 「台灣第一水庫」再造親子、全齡遊憩特色

    台日團隊聯手打造「台版」東京中城
    美釣魚賽爭冠軍獎金90萬 竟有選手魚肚偷塞鉛球作弊
    2022/10/06 17:39

    美釣魚賽爭冠軍獎金90萬 竟有選手魚肚偷塞鉛球作弊
    他意外釣到「白色拇指氣球」 河豚寶寶氣噗噗控訴：快放我走！
    2022/10/03 20:07

    他意外釣到「白色拇指氣球」 河豚寶寶氣噗噗控訴：快放我走！

    6招改善口臭問題 別讓壞口氣影響社交
    臺南市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播