台灣第一水庫首辦路亞竿環保釣魚賽 4公斤土虱最大尾

台南市政府觀光旅遊局在虎頭埤首度舉辦路亞竿環保釣魚比賽，4公斤的土虱榮獲「最大尾」。（記者吳俊鋒攝）

2022/10/15 13:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國境開放，疫後旅遊復甦，為振興觀光，有「台灣第一水庫」的虎頭埤風景區，今天首度舉辦路亞竿環保釣魚比賽，吸引各地好手入園，活動於中午圓滿落幕，吳京翰以重達4公斤的土虱榮獲「最大尾」。

獲得首獎的吳京翰才24歲，住台南西港區，國小開始接觸，但高中時正式開始釣魚人生，手竿為主；嘉義太保的陳永琦，以1.7公斤的泰國鱧拿到第2名。

第3名是吳建樟，為1.2公斤的泰國鱧，王力緯與戴彬彬各以1.1公斤的吳郭魚，並列第4名，比賽過程順利。

除了泰國鱧、土虱、吳郭之外，被釣上岸的魚種，還有筍殼、紅魔鬼、珍珠石斑等。

這場「振興玩虎埤、我上大尾」的釣魚比賽，由台南市政府觀光旅遊局主辦，以擬餌的路亞竿方式進行，強調不污染水源，注重與自然環境的互動過程，家人可一起參與，競技之餘，也多了溫馨的親子樂趣。

釣魚地點在吊橋的東側，礙於空間，限定250人參加，開放報名後隨即秒殺，迴響熱烈，活動於今天一早展開，虎頭埤風景區管理所主任陳宏田與市議員穎艾達利等都到場觀戰。

比賽於近午截止，選手們陸續將漁獲拿至報到處秤重後，工作人員隨即計分，觀旅局主任秘書盧振義、新化區長吳金喜與市議員林志聰等都出席頒獎典禮。

盧振義指出，今年3月下旬，觀旅局第1次在虎頭埤舉辦釣魚比賽，當時是為了移除外來種，共有93公斤，成果豐碩，也帶動了觀光人潮。

盧振義說，今天的路亞竿比賽，不分魚種，釣法相對困難，但比較環保，藉由活動也在宣示，疫情之後，旅遊將逐漸復甦，市政府會全力推動觀光，歡迎大家到台南來玩。

台南市政府觀光旅遊局在虎頭埤首度舉辦路亞竿環保釣魚比賽，4公斤的土虱榮獲「最大尾」。（記者吳俊鋒攝）

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