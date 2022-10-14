「Mr.Chen農品生活」進駐南市府開店 支持青農也是洽公民眾休憩站

「Mr.Chen農品生活」首次進駐台南市政府民治市政中心一樓大廳，今天（14日）下午開幕營業，市府支持青農創業，也是洽公民眾休憩站。（市府提供）

2022/10/14 23:52

〔記者楊金城／台南報導〕「Mr.Chen農品生活」首次進駐台南市政府民治市政中心一樓大廳，今天（14日）下午營業，市府支持青農創業，並方便洽公民眾用餐與休憩。

台南市副市長趙卿惠偕同秘書處處長李朝塘及農業局局長李建裕特別到場參與「Mr.Chen農品生活」開幕，商品咖啡、茶飲打85折，吸引不少民眾及市府員工來「交關」消費。

趙卿惠感謝「Mr.Chen農品生活」的進駐，業者陳正明擔任台南青農聯誼會新市分會長，是青農創業的表率，台南是文化的首都，更是農業大城，市府樂意投入扶助青農及農民協助各項農特產品的行銷，來提升農民收益及保障國人飲食衛生安全。

李建裕說，「Mr.Chen農品生活」為洽公民眾及市府員工提供輕食、飲品外，也選用台南在地農產品為食材入菜，減少碳足跡，並引進台南青農生產之農特品展售，讓「Mr.Chen農品生活」成為行銷青農農產品的新據點，期盼大家多多支持青農創業，力挺台南青農。

「Mr.Chen農品生活」目前提供咖啡、茶飲和輕食早、午餐，也將柳營鮮奶、新市紅龍果麵和毛豆、安定檸檬馬鞭草、薄荷、甜菊用來製作各式餐飲。

「Mr.Chen農品生活」首次進駐台南市政府民治市政中心一樓大廳，今天（14日）下午開幕營業，市府支持青農創業，也是洽公民眾休憩站。（市府提供）

「Mr.Chen農品生活」首次進駐台南市政府民治市政中心一樓大廳，由副市長趙卿惠（右二）偕同秘書處處長李朝塘（左二）及農業局局長李建裕（左一）特別到場參與開幕，支持青農創業。（市府提供）

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