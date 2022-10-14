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    台南再公布第11批酒（毒）駕累犯名單 1人連2次上榜

    台南市交通局今天公布第11批酒駕累犯名單資訊。（南市交通局提供）

    台南市交通局今天公布第11批酒駕累犯名單資訊。（南市交通局提供）

    2022/10/14 23:45

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市府今（14）日公布第11批酒（毒）駕累犯名單8名人，今年累計公布57人，酒駕上路不怕被公開「曝光」的民眾，仍是大有人在。

    南市交通局表示，這次公布違規地點分別在東區2名、學甲區1名、永康區1名、歸仁區1名、安南區1名、仁德區1名、新營區1名，依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

    據交通局公布資訊，其中1位柯姓民眾曾在第10波累犯名單中，這次又被公布，已連2次「榜上有名」。

    交通局表示，酒駕新法已於今年3月31日上路，依新法規定，10年內如有酒（毒）駕再犯或酒（毒）駕拒測者（累犯記錄自2019年7月1日起算），得公告違規人姓名、照片及違規事實，資料公布於該局網站「台南市酒駕及拒測累犯者公布專區」，由交通事件裁決中心定期上傳名單。

    交通事件裁決中心提醒，駕駛人如有飲酒，可搭計程車、請親友接送或指定駕駛，切勿心存僥倖駕車上路，以免害人又害己。酒駕除涉及刑法公共危險罪外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道安講習等處罰，累犯者將公告其姓名、照片及違法事實。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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    台南市交通局今天公布第11批酒駕累犯名單資訊。（南市交通局提供）

    台南市交通局今天公布第11批酒駕累犯名單資訊。（南市交通局提供）

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