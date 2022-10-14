黃偉哲選舉債務1700萬元 謝龍介44筆房地產、現金0元

民進黨台南市長候選人黃偉哲財產申報內容，選舉債務1700萬元。（擷自中央選委會公告網頁）

2022/10/14 19:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央選委會今（14）日公告縣市長候選人財產申報內容，民進黨台南市長黃偉哲申報選舉債務1700萬元，國民黨謝龍介與無黨許忠信、吳炳輝則是「口袋空空」，申報現金都是掛蛋「0」元。

依公告申報內容，黃偉哲與配偶名下有不動產土地1筆、建物1筆，現金（含外幣）9.8萬元，存款479萬元，保險1612萬元，無債權，但有1筆選舉債務1700萬元。黃偉哲表示，選舉債務主要是從上次選舉所累欠的。

謝龍介與配偶名下共有不動產土地21筆、建物23筆，含括永康、北、南區、安南區等區，不乏繼承而來；債權4400萬元、債務3369萬元，保險531萬元，存款526萬元、現金0元。謝龍介受訪說，現今信用卡、行動支付很方便，當時申報時身上沒有現金所以申報0。

林義豐申報存款金額1065萬元，是最多的1位，現金「88888」，不動產土地6筆、建物1筆。

許忠信存款368萬元，現金也是申報0元、不動產土地13筆、建物15筆。

參選登記時捧著百萬元現金的吳炳輝，財產申報存款、現金都是0，不動產土地2筆、建物2筆。

南市選委會表示，今年不同於往年選舉，候選人必須申報財產公告上網，但是不用國稅相關單位稽核查證，主要目的公告1年供民眾公評。

民進黨台南市長候選人黃偉哲財產申報內容，存款479萬元萬元。（擷自中央選委會公告網頁）

國民黨台南市長候選人謝龍介財產申報內容，現金0元、存款526萬元。（擷自中央選委會公告網頁）

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