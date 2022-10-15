一碗「魯麵」能左右選票？ 候選人回檢察官：真的會！

台南人對麵羹慣稱「魯麵」而不是「滷麵」，有業者口述，「魯」字有鮮美的意思，有把鮑魚曬乾後再烹煮的美味的意思，這是形容魯麵的珍貴和濃郁口感。（資料照）

2022/10/15 00:45

〔記者王捷／台南報導〕市長、議員選舉倒數，各地檢察機關都在宣導反賄選，南檢知名檢察官羅瑞昌14日主持反賄選座談會，侯選人的問題集中在台南喜慶常會吃的「魯麵」上，質問檢察官一碗魯麵超過30元，但準備魯麵是台南選舉特有的文化，這樣到底算不算賄選，羅瑞昌舉例選罷法99條解釋選票與魯麵的對價關係，反問候選人，台南人真的會因為誰提供的魯麵比較好吃，就投給誰嗎？有候選人舉手回說，魯麵真的會左右選情，讓羅瑞昌語塞。

在選舉相關法規中，並沒有規定多少錢才算賄選，不過今天在座談會上候選人、現任市議員，都認為活動中如果提供超過30元的伴手禮就有賄選嫌疑，甚至有國民黨市議員抗議，選舉活動時會發包子、粽子有「包中」的含意，但是現在物價越來越高，包子、粽子或是一碗魯麵，都超過30元，他認為這些食物是選舉文化，也是這些是人與人溝通媒介，如果這樣就被列入賄選嫌疑，很沒有人情味。

甚至里長候選人質問：「檢察官！給一碗魯麵是不是賄選，我只要知道這個就好！」檢察官羅瑞昌說，選罷法99條第一項規定，看起來好像很難懂，但是在講選票與「不正當利益」的關係，台南的選民會為了一碗魯麵好不好吃，就把票投給誰嗎？

羅瑞昌用魯麵好不好吃婉轉解釋，在調查實務上，茶水、點心或是造勢用的衣帽，都不會特別認定是賄選。

不過這時候有候選人舉手發言，表示台南選民真的會因為魯麵改變投票意向，尤其長輩會比較哪個候選人的造勢活動提供的魯麵大不大碗，誰的料比較多、口味比較道地，他們是用這個方式來評比候選人，而不是依靠政見，希望選委會能試著改善一下競選方式，這問題讓羅瑞昌接不下去，表示如果有賄選情況，可以打0800反賄選專線。

魯麵其實是麵羹的一種，高雄餐旅大學的研究調查，這碗麵羹材料豐富，有金針、木耳、扁魚、蝦米，還要有豬肉、魚漿、蝦子，是台南在嫁娶時必備的食物，是因早年交通不發達，男方送聘人員抵達女方家時，女方家為感謝男方家跋涉的回禮，現在則變成喜慶上常見的食物。

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