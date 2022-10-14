台南捷運第1期藍線延伸線規劃站點曝光 市府：尚未定案

台南捷運第1期藍線延伸線規劃路線曝光，尚未定案，引發網友高熱度討論。（擷自「台南式」臉書粉專）

2022/10/14 18:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南是6都唯一沒有捷運的城市，規劃興辦進度各界關注，網路搶先曝光的第1期藍線延伸線站點包括「成大沙崙醫院」等處，雖然路線、站點、站名並未定案，仍引發網友高熱度討論。

對此，南市交通局表示，第1期藍線延伸線西起銜接第1期藍線B11站，往東分主線沿市道182至歸仁及關廟，支線則沿台39線至沙崙綠能科學園區與高鐵台南站，路線行經仁德地區、建台工業區、高鐵台南站特定區、關廟地區，路線長度約14.99公里，全線採高架單軌系統，共設置15座高架車站及1座維修機廠，其中主線8.5公里設置8座車站、支線8.9公里設置7座車站，目前車站站位均屬可行性研究階段規劃成果，俟捷運建設計畫經中央核定後方能定案。

「台南式」粉專PO出圖卡，分享捷運更新資訊，除了藍線綜合規劃已於9月20日提送交通部審議外，藍線延伸線也已將可行性研究提送交通部審議，並已啟動綜合規劃暨環評委託技術服務案的招標作業，將展開綜合規劃研究作業。

第1期藍線延伸線路線規劃站點，包括鍾厝、歸南、六甲、歸仁地政事務所、國家地震研究中心、沙崙國際學校、高鐵台南站、成大沙崙醫院、南保、歸仁、看東、關廟工業區、關廟國中等處，還有藍線延伸線要跨過仁德交流道和高鐵橋，以及「成大沙崙醫院」是在中研南院旁邊。

此文一貼，網友接力疊樓留言：「會不會等出捍衛戰士第3集了才蓋好」、「有進度就很好，一個捷運從成案到完工，是要很多人努力的」、「延伸關廟歸仁是合理的，這段公車搭乘率不錯，又剛好是很嚴重的塞車路段」、「捷運還在審，房價一直漲，情何以堪」。

也有人期待說，「看來以後從高鐵回市區不用再等火車了」、「公司也在高鐵站附近，以後可以搭捷運上班嗎」、「到時候開通就來從頭坐到尾」、「以後能從虎尾寮自己搭捷運去高鐵嗎」。

台南捷運第1期藍線仁德轉運站預定地。（記者洪瑞琴攝）

台南捷運第1期藍線延伸線規劃路線示意圖，目前可行性研究階段，尚未定案。（南市交通局提供）

台南捷運第1期藍線延伸線規劃仁德轉運站至關廟國中站、高鐵台南站。（擷自「台南捷運」官方資訊平台）

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