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    拚選戰謝龍介再提文旦外銷 黃偉哲競辦：謝的國際只有中國

    國民黨台南市長參選人謝龍介上節目批文旦通路少，黃偉哲競總回應謝龍介的國際只有中國。 （資料照，記者王姝琇攝）

    國民黨台南市長參選人謝龍介上節目批文旦通路少，黃偉哲競總回應謝龍介的國際只有中國。 （資料照，記者王姝琇攝）

    2022/10/14 15:46

    〔記者王姝琇／台南報導〕國民黨台南市長參選人謝龍介今天接收節目專訪提及，台灣文旦外銷管道中斷，導致柚農處境困難，允諾當選市長後，能有50萬斤訂單於中秋後穩定出貨至香港及新加坡。黃偉哲競總發言人呂維胤回應表示，黃偉哲市長的國際是全世界，謝龍介的國際卻只有中國。

    謝龍介指出，每年白露後是柚子最佳採收期，但今年白露距離中秋節太近，加上中國禁止台灣文旦進口，主要外銷管道中斷，農民整年心血付之一炬；台南農業發達但通路卻不多，尤其台灣人在中秋過後就不太買文旦，但香港、新加坡、中國等地不分季節都有在吃文旦，如果他當選市長，允諾光是香港和新加坡就能有50萬斤訂單在秋節後出貨，柚農不必趕在白露前採收，如此可穩定產銷，照顧農民生計。

    呂維胤表示，謝龍介的農產品出路只有中國市場，無視中國坑殺台灣農民、棄單學甲虱目魚契作等。而黃偉哲上任以來，努力突破中國封鎖，將文旦賣到加拿大的華人超市、將芒果打進日本中小學的營養午餐、鳳梨也上架日本九州的連鎖大型商場，台南出產的果乾也成為龐皮歐最愛的零食。無論是鳳梨果乾或台南蘭花，都成為台灣推動外交工作的最佳伴禮。

    謝龍介進一步指出，民進黨每到選舉就用抗中保台來操作，但這招對他沒用。對此，呂維胤也回擊強調，面對中國文攻武嚇，抗中保台是捍衛台灣的價值，讓台灣站在世界民主陣營當中，絕對不會是「讚揚普丁人道」的謝龍介之流可以理解！

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