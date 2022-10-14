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    2022鵝香下營商圈嘉年華10/23登場 黃偉哲：快來吃鵝肉抽好禮

    台南市長黃偉哲（中）、農業局長李建裕（左一）、經發局長陳凱凌（左二）、下營商圈理事長姜丁興（右三）、下營農會總幹事陳乃源（右一）為23日舉辦的鵝香下營商圈嘉年華宣傳。（記者楊金城攝）

    台南市長黃偉哲（中）、農業局長李建裕（左一）、經發局長陳凱凌（左二）、下營商圈理事長姜丁興（右三）、下營農會總幹事陳乃源（右一）為23日舉辦的鵝香下營商圈嘉年華宣傳。（記者楊金城攝）

    2022/10/14 15:41

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市「2022鵝香下營商圈嘉年華」23日將在下營上帝廟前封街舉辦，超過200家特色攤位，市長黃偉哲今天（14日）為活動宣傳，邀請民眾一前來吃鵝肉、抽好禮，下營農會加碼農會產品全部打8折。

    下營區長李宗翰說，下營有「四寶」白鵝、桑葚、黑豆及文旦，台19甲線公路兩旁更是鵝肉店家林立，成為知名的鵝肉公路，舉辦鵝香下營商圈嘉年華產業活動希望推銷下營農產品、振興商圈商機，民眾來趟下營輕旅行包準滿意。

    包括黃偉哲、農業局長李建裕、經發局長陳凱凌、下營商圈、下營夜市為鵝香嘉年華宣傳，端出燻茶鵝、鵝香拉麵料理和黑豆茶、桑椹汁、鵝肉鬆等特色商品。

    黃偉哲說，鵝香嘉年華集結各種農產品、商品、文創產品，現場還有捐發票兌換鵝香券，消費還可以抽獎，可說是民眾的小確幸，期望鵝香嘉年華為下營打響知名度。

    李建裕說，23日鵝香下營商圈嘉年華集結超過200個特色攤位，消費還可以參加好禮摸彩，區公所也邀請特色樂團、變臉表演、街頭魔術及鄉村農場秀，十分精彩；黃偉哲加碼頭獎送機車1輛。

    鵝香下營商圈嘉年華在明天（15）並先推出下營人文采風微旅行，帶民眾走訪弘昌碾米廠、白鵝生態農場、一畝田香草莊園、惠生泉有機菇場及下營農會，體驗下營休閒農業、食農教育體驗。

    燻茶鵝。（記者楊金城攝）

    燻茶鵝。（記者楊金城攝）

    鵝肉創意料理。（記者楊金城攝）

    鵝肉創意料理。（記者楊金城攝）

    鵝香下營商圈嘉年華販售各種下營特色商品。（記者楊金城攝）

    鵝香下營商圈嘉年華販售各種下營特色商品。（記者楊金城攝）

    台南市長黃偉哲（前）稱讚鵝香拉麵。（記者楊金城攝）

    台南市長黃偉哲（前）稱讚鵝香拉麵。（記者楊金城攝）

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