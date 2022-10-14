南市營養午餐聯合供餐率73％六都第一 黃偉哲主持麻豆國小央廚落成

台南麻豆國小中央廚房落成。（記者楊金城攝）

2022/10/14 14:53

〔記者楊金城／台南報導〕台南市長黃偉哲今天（14日）主持麻豆國小中央廚房落成謝土，他說，期盼藉由新建央廚的供餐量能，維護食安的同時也確保學童吃得飽、吃得好、吃得健康。

台南市教育局長鄭新輝說，「偏鄉營養午餐中央廚房計畫」111學年度上路，台南市從2019年至今爭取學校中央廚房改善經費超過5億元，加上市府預算，南市現有55校中央廚房，供應149校午餐，師生8.4萬人受惠，央廚聯合供餐比率73%、自辦午餐率93%都是六都第一。

麻豆國小原廚房使用已逾40年，校長王誌鴻說，南市府補助1500萬與教育部國教署補助2300萬，配合校舍拆除重建工程，讓舊午餐廚房蛻變重生，目前廚工編制10人，另有1名專業營養師開立菜單把關食安，供應麻豆、下營、中營、東興、甲中、賀建、大山、港尾等8所學校超過2500名師生的午餐，每天中午由5條運餐路線同步載送新鮮美食，準時溫暖孩子的胃。

黃偉哲說，從他上任市長後就爭取央廚補助，有央廚可經由校際合作的「經濟共享」，減少學校午餐營運的人力負擔，提升辦理午餐效能，讓孩子能夠用同樣或是較低廉的價格，吃到兼顧營養健康與衛生安全的午餐。

鄭新輝也指出，藉由中央廚房集中採購、烹調與配送，既可替午餐安全衛生把關，也能兼顧學童午餐健康營養，更減輕小校自辦午餐的行政負擔，是一項多贏的教育方案。

台南市學校午餐，國小收費上限795元、國中上限825元、市立高中上限855元。

台南市長黃偉哲（右二）幫忙送餐盒。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲（中）推餐車。（記者楊金城攝）

麻豆國小中央廚房落成謝土。（記者楊金城攝）

央廚的供餐維護食安的同時也確保學童吃得飽、吃得好、吃得健康。（記者楊金城攝）

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