長照2.0新里程！ 台南率先6都達成「1國中學區1日照」

台南市長黃偉哲（左4）今日宣布完成「「一國中學區一日照」長照2.0服務目標。（記者洪瑞琴攝）

2022/10/13 22:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南積極推動長照2.0服務，率先6都達成「1國中學區1日照」，今（13）日宣布儀式由市長黃偉哲貼上東山區最後1塊拼圖，邁向台南長照服務新里程碑，打造相伴「零距離」友善環境。

黃偉哲表示，「1國中學區1日照」是市府響應中央長照政策重要目標，台南共劃分63個國中學區，東山區東原國中學區是設置日照中心最後1塊拼圖，期盼藉由普及布建長照資源，長者白天到日照中心，除了由專業人員提供照顧服務，也可以與年齡相仿的長者相伴，對身心健康的維持有相當大的幫助，讓子女可以安心就業、就學，夜間再返家一起共享天倫之樂，減輕家庭照顧壓力。

黃偉哲也表示，達成1國中學區1日照的目標後，會持續針對有長照或日照需求的地區，尋覓適宜的場所布建更多日照服務據點，有的國中學區可能有2個、3個，或是有其它方式，明年希望能再增加5至10個日照中心據點，讓更多長者得到更綿密、更普及的照顧資源。

社會局表示，今年9月底南市總人口數為185萬880人，其中65歲以上老年人口達32萬9786人，占全市人口17.82％，顯示南市已進入高齡社會，長期照顧服務不可或缺。

社會局表示，因東山區東原國中學區，較不易取得合法土地及建物使用執照，經多次努力溝通及積極布建完成目標，為台南長照服務邁進另1個新里程。

社會局表示，南市老人福利有3項是6都第1，分別是長照服務涵蓋率、社區照顧關懷據點服務長輩涵蓋率、1國中學區1日照佈建完成率，市府團隊會持續實踐照顧弱勢，讓長輩們都能在台南「安心、安養、安好」。

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