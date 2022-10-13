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    台南+4235 週末加開莫德納次世代疫苗接種站

    台南武漢肺炎疫苗本土病例今日新增4235名。（南市衛生局提供）

    台南武漢肺炎疫苗本土病例今日新增4235名。（南市衛生局提供）

    2022/10/13 22:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，今（13）日新增4235名本土個案，南市衛生局將於週末加開莫德納雙價次世代疫苗接種服務，籲請符合接種對象踴躍接種，提高保護力。

    南市衛生局表示，各區衛生所持續提供莫德納雙價次世代疫苗接種服務，10月15、16、22日新營、善化、永康、佳里、東區也將開設接種站供民眾預約；18至49歲民眾可儘速預約第3劑（第1次追加劑）、第4劑（第2次追加劑），50歲以上民眾除第3、第4劑以外，也請接種第5劑（第3次追加劑）。

    衛生局表示，南市今日新增4235名COVID-19本土個案，今年至10月12日，累計確診個案人數共46萬9873名，全年齡累計確診百分比為25.37％。

    統計至10月12日，南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2、3次追加劑涵蓋率分別為93.3％、87.8％、1.2％、72.7％、11.9％及0.39％，總接種劑次495萬0065。

    6個月至4歲嬰幼兒COVID-19疫苗第1劑涵蓋率46.52％，第2劑涵蓋率14.09％；5至11歲兒童第1劑涵蓋率92.53％、第2劑66.71％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.57％、第2劑87.74％、追加劑64.41％。

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    台南武漢肺炎疫苗接種各區衛生所門診。（南市衛生局提供）

    台南武漢肺炎疫苗接種各區衛生所門診。（南市衛生局提供）

    台南武漢肺炎疫苗接種加開10月15、16、22日接種站。（南市衛生局提供）

    台南武漢肺炎疫苗接種加開10月15、16、22日接種站。（南市衛生局提供）

    台南武漢肺炎疫苗接種情形。（南市衛生局提供）

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