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    成大第18任校長遴選同意權投票逾68％ 4候選人通過門檻

    成功大學第18任校長遴選，全校教師同意權投票結果出爐，候選人之一、成大醫學院教授沈孟儒過關。（成大提供）

    成功大學第18任校長遴選，全校教師同意權投票結果出爐，候選人之一、成大醫學院教授沈孟儒過關。（成大提供）

    2022/10/13 22:07

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學第18任校長遴選作業，全校教師同意權投票今（13）日結束，投票率高達68.87％，沈孟儒、許育典、詹寶珠、蘇芳慶通過同意門檻「入圍」，遴選委員會將於10月30日召開討論，預計當天選出新任校長。

    成大新任校長遴選作業，10月12、13日全校教師同意權投票。副校長兼發言人李俊璋表示，具投票權的專任講師以上教師有1292人，兩天下來實際投票數886人，投票率高達68.87％，比以往投票率大都低於50％情況相比，這次投票非常踴躍。

    個別候選人的同意票必須達投票總人數5分之1才通過門檻。原有5位候選人中，成大醫學院沈孟儒（前成大醫院院長）、法律系教授許育典（前台南市副市長）、電機資訊學院長詹寶珠及成大現任副校長蘇芳慶4位，都獲得至少178票的基本門檻票數。

    李俊璋表示，為避免教師同意權票數影響遴選委員，讀卡計票後，每位候選人得票數不公開只由工作後台封存，遴選委員會預於10月30日開會討論遴選新任校長，將會先對4位「入圍」候選人進行個別同意權投票後，再進行推薦序投票，可望當天遴定校長人選。

    據了解，成功大學現任校長蘇慧貞將於明（2023）年1月31日任期屆滿，校方展開新任校長遴選作業，新任校長將於明年2月1日上任。

    成功大學第18任校長遴選，全校教師同意權投票結果出爐，候選人之一、電機資訊學院長詹寶珠過關。（成大提供）

    成功大學第18任校長遴選，全校教師同意權投票結果出爐，候選人之一、電機資訊學院長詹寶珠過關。（成大提供）

    成功大學第18任校長遴選，全校教師同意權投票結果出爐，候選人之一、法律系教授許育典過關（成大提供）

    成功大學第18任校長遴選，全校教師同意權投票結果出爐，候選人之一、法律系教授許育典過關（成大提供）

    成功大學第18任校長遴選，全校教師同意權投票結果出爐，候選人之一、成大副校長蘇芳慶過關。（成大提供）

    成功大學第18任校長遴選，全校教師同意權投票結果出爐，候選人之一、成大副校長蘇芳慶過關。（成大提供）

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