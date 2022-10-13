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    謝龍介辦募款餐會 馬英九稱讚古道熱腸、正派清廉

    國民黨市長參選人謝龍介（左5）今晚募款餐會，前總統馬英九（前左4）到場造勢。（記者洪瑞琴攝）

    國民黨市長參選人謝龍介（左5）今晚募款餐會，前總統馬英九（前左4）到場造勢。（記者洪瑞琴攝）

    2022/10/13 21:15

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨台南市長參選人謝龍介今（13）日晚舉辦募款餐會，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫都到場加持相挺，兩人都對台南選情深表信心，馬英九並稱讚謝龍介古道熱腸、正派清廉，呼籲選民支持他當選。

    馬英九回憶起3年前，82歲的鳳梨農林益眼見豐收的鳳梨因為銷中國管道中斷而滯銷，接受媒體訪問時痛哭失聲，隔天他就南下高雄探視林益，並尋求謝龍介協助，順利透過謝龍介的人脈以及通路商，為農民打開鳳梨銷路。

    馬英九在餐會中表示，謝龍介熱心幫忙農民推銷農產，找通路銷往中國市場，古道熱腸、正派清廉的品格，比什麼都重要，這點就贏過競選對手。馬英九並表示，他任主席期間，就非常重視正直清廉愛民，也就是選舉不買票、執政不貪污、問政不腐化、堅持原則，謝龍介都具備了，值得推薦的最佳市長人選。

    因趕行程而隨後到的國民黨主席朱立倫接受媒體訪問，亦對藍營在台南選情深表信心與決心。他表示，台南雖是艱困選區，但是不氣餒、不放棄，永保努力就有希望。

    朱立倫說，奇蹟是靠人創造出來的，募款餐會還有下週謝龍介競選總部成立， 將有助勝選氣勢。

    今晚募款餐會在總理大餐廳舉辦，大約席開60多桌，政商各界冠蓋雲集，曾受過謝龍介幫助農產行銷的「鳳梨伯」也現身見證為謝龍介加油，全場高喊加油、「凍蒜」 ，氣勢高昂。

    對於謝龍介在台南選情，國民黨主席朱立倫受訪表示深具信心。（記者洪瑞琴攝）

    對於謝龍介在台南選情，國民黨主席朱立倫受訪表示深具信心。（記者洪瑞琴攝）

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