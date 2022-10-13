馬英九台南助選 重申生育要好、兩岸關係一定要好

前總統馬英九（右一）陪同爭取連任的國民黨台南市市議員參選人林燕祝（右二）至永康區永強黃昏市場掃街拜票。（記者劉婉君攝）

2022/10/13 20:05

〔記者劉婉君／台南報導〕前總統馬英九今天下午到台南市永康區的永強黃昏市場，陪同爭取連任的國民黨籍市議員參選人林燕祝掃街拜票，針對國民黨提名台南市長參選人謝龍介和林燕祝提出的生育政策，馬英九表示，生育要好，兩岸關係一定要好，兩岸關係是蔡英文政府最大失敗的地方。

台南市長、市議員選舉倒數40多天，林燕祝近來受到「民調第一」與「穩當選」等耳語影響，憂心選票遭到瓜分，今天由馬英九陪同，一同到黃昏市場拜票，希望穩定選情，兩人沿路向攤商及買菜的民眾致意請託支持，還有菜商送上菜頭和青蒜，象徵「好彩頭」與「凍蒜」。

馬英九致詞時指出，謝龍介和林燕祝提出的生育政策，第1胎補助3萬元，第2胎補助5萬元，這個政策非常好，但想要落實，兩岸關係一定要好，給年輕人安全和平的大環境。

馬英九說，少子女化是長期的現像，前總統李登輝當了12年總統，任內新生兒減少5萬8千人，前總統陳水扁當了8年，新生兒減少10萬5千人，蔡英文總統迄今6年，減少5萬4千人，而他自己做了8年總統，新生兒增加1萬5千人，他的獎勵生育措施，蔡政府完全學，有的還加碼，卻沒有效果，就是因為年輕人看到經濟情況和兩岸關係不好，就不想生育。

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