藍營批中西區圖書館 黃偉哲酸回：可以去翻翻圖書館學

對於藍營批評中西區圖書館，台南市長黃偉哲受訪建議對方「可以去翻翻圖書館學」。（記者洪瑞琴攝）

2022/10/13 17:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨台南市長參選人謝龍介陣營今（13）日批評，台南舊議會（原台南州會古蹟）修護後，竟設置中西區圖書館為主，平白糟蹋一個很好的展演空間。對此，台南市長黃偉哲受訪回應說，現今圖書館功能多元，建議「如果議員或者是他的發言人，可以去翻翻圖書館學，如果沒有唸書的話，可以去總圖看一看，這樣會讓他對於圖書館功能有多深一層的認識。」

黃偉哲表示，以前會認為圖書館只是看書報，或是溫習功課地方，事實上圖書館扮演許許多功能，不僅侷限於借書、還書或閱覽，許多新教材或活動舉辦，都是現今圖書館的功能。

黃偉哲表示，公共政策都可以檢討，但就老舊建物，有其乘載考量，所以對其服務層面跟服務人口有所評估，因此才設中西區圖書館，而且一樓不只是圖書館，也是二二八紀念館，樓上也有閱覽空間，所以它不只是一個社區或地區圖書館功能。

謝龍介競選總部發言人童小芸指出，台南舊議會修護後，竟然以設置中西區圖書館為主，平白糟蹋一個很好的展演空間。從舊議會再利用的方式就可以看出黃偉哲市長的文化素養，根本不適合擔任以文化升格的臺南市長。

童小芸指出，圖書館多，表示台南讀書風氣很盛，是好現象，但是遺憾的是「黃偉哲不懂圖書館的功能」，更不知道圖書館和「閱覽空間」的區別。一般市民需要的是借閱一般圖書，以及閱讀書報的地方；中小學生的需求，多是溫書的地方，都不是「圖書館」。謝龍介當選市長後，會將合併之後大量閒置的「里活動中心」闢為閱覽室，方便大家就近借書、看書，打造最親民的「書香台南市」。

黃偉哲競選團隊發言人呂維胤議員也表示，謝龍介身為中西區議員，竟然反對中西區設置圖書館，難怪當地民眾對於謝龍介擔任20年議員，只知道上廣播節目大放厥詞，不僅不關心地方建設，議會出席率也創新低，實在是讓選民「怨嘆20冬」。

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