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    台南海尾路太陽光電板被質疑 工務局：綠能與人行環境雙贏

    台南市海尾路新設太陽光電板，當地居民質疑破壞山海圳綠道美麗視野，工務局則強調不影響景觀，結合綠能發展與人行環境雙贏。（台江流域志工提供）

    台南市海尾路新設太陽光電板，當地居民質疑破壞山海圳綠道美麗視野，工務局則強調不影響景觀，結合綠能發展與人行環境雙贏。（台江流域志工提供）

    2022/10/13 16:52

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市安南區海尾路新設太陽光電板，引起當地居民質疑破壞國家山海圳綠道美麗視野。對此，台南市工務局表示，台南日照充足，配合綠能政策，結合綠能發展與人行環境達到雙贏。

    台南市工務局表示，綠能是國家能源政策目標，台南日照充足，太陽能光電是很適合方式，海尾路是連結省道台17線與台17甲線的重要幹道，也植有苦楝樹的綠道，配合提供能源開發廠商於人行步道上方設置太陽光電發電設備，是綠能發展與人行環境提升的結合。

    台南市工務局強調，為避免太陽能設施影響既有道路使用，同時確保海尾路兩側植栽生長，市府絕不允許砍除樹木發展綠能的情形，並要求施工廠商若有樹木修剪需求，需依照「台南市樹木修剪施工要領」辦理，聘請具工務局核發合格證照專業修剪人員進行修剪，在施工前更需經過市府同意才可執行。

    工務局表示，未來民眾漫步於海尾路時，除了既有蓊鬱綠道，更有太陽能板在豔陽下提供遮蔭、細雨中作為雨遮、夜晚安全照明，大幅增加民眾使用海尾路人行道機會，是綠能政策與人行環境雙贏的成果。

    據了解，台江流域志工憂心海尾路太陽能板影響綠道景觀，「林蔭大道消失不見」，10月15日將會同志工師生進行樹冠幅調查及掛樹牌活動，呼籲重視守護台江之美。

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