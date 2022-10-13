遠望玉山天際線卻被太陽能板擋住 台江居民憂林蔭大道沒了

台灣山海圳國家綠道海尾路已有綠蔭，還設太陽光電板，令守護台江的志工們大呼不可思議。（台江流域志工提供）

2022/10/13 15:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕斥資5億多元開闢的南市安南區海尾路，當初規劃營造林蔭大道，而且還可以望見玉山，十分美麗，已成為台灣山海圳國家綠道另個私密景點，但是台江流域志工發現沿路設H型鋼將立太陽光電板，擋住了天際線，不禁吃驚大歎「我的天哪！」、「太離譜了」。

南市工務局回應表示，太陽光電板訴求「綠廊綠能」，又可遮雨，晚上照明行走安全，雖有蓋頂版，但不是整個封起來，不致於影響天際線景觀，而且要求廠商若要修剪樹必須由取得執照專人執行。

台江流域志工指出，2015年時任市長的副總統賴清德帶領海尾鄉親父老啟用，海尾路兩側漁塭區，一到秋冬賞鳥季，黑面琶鷺、雁鴨、鸕鶿等嬌客也會來這裡棲息覓食，春夏天氣好時，往東望還可以遠眺望見玉山。

海尾路規劃設計之前，當時市府工務局與營建署，特別與大廟及在地鄉親開會討論，進行海尾路綠道規劃設計，希望營造成海尾寮的林蔭大道，作為全村社區的入口意象，也是在地阿公阿嬤、親子散步賞鳥的人行綠道。

台江流域志工說，時隔7年後，市府工務局委外廠商，未與大廟、社區鄉親討論之下，將海尾路綠道圍起來，在海尾路綠道兩側施工，立滿H型鋼柱，且未有施工告示版，大家原以為要設路燈，但經過在地志工打聽後才知道要施作太陽能板，海尾鄉親及綠道志工憂心，人行綠道約2公尺多，綠道樹十年之後一定會長大，愈來愈美麗，目前有的綠樹樹冠幅至少也有一到兩米，實務上海尾路綠道沒有空間可以施作太陽能板。

台江流域志工表示，太陽光電板有需要，但應評估合適地點，例如沒有遮蔭的自行車道可做，如今卻在人行綠道施作太陽能板，也與2015年市府與海尾鄉親要營造海尾路成為環村林蔭大道的願景目標衝突。

志工們為了保護海尾路綠道，這1、2週利用有空間時進行綠道上行道樹調查記錄，發現已有4棵台灣楝樹及水黃皮遭到砍除，不清楚原因為何。但是他們憂心未來施工單位為了怕影響日照發電，恐會藉修樹名義，逐漸矮化、造成兩側近6百棵行道樹，生長不良枯萎，最後陷入被砍除命運，從海尾路綠道望玉山地景，也會消失不見。

台江流域志工表示，未來長達3公里的太陽能板，反光也會影響到黑面琶鷺來海尾路兩側魚塭棲息覓食，為了保護海尾路綠道近6百棵綠樹，他們呼籲工務局先行停工，同時與海尾鄉親及綠道志工召開廟口公民會議，共同討論，找出解決之道。

南市安南區海尾路兩側漁塭曾記錄到黑面琶鷺及雁鴨蹤跡。（台江流域志工提供）

從海尾路環村綠道，向東望去，在綠道的盡頭上方就是玉山。（吳茂成提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法