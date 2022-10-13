獨家》台版「N號房」近千女性受害最小僅10歲 南警逮色狼剪輯師

警方今年8月逮捕張姓廣告剪輯師（中），並扣走他的電腦。（記者王捷攝）

2022/10/13 14:52

〔記者王捷／台南報導〕張姓廣告剪輯師用變聲軟體在交友APP上假裝是模特兒女經紀人，以拍攝為由誘騙女性拍下裸照，再用裸照脅迫對方拍出自己想要的猥褻畫面，警方逮捕他後從查獲的影片中發現，受害人分布全國、離島，年齡從10歲到70歲都有，估計被害人數近千，一切行為猶如「數位版」N號房，但目前只有5位受害人作證，南市警五分局呼籲被害人出面報案，協助警方掌握他販售影片的證據。

據了解，40歲的張男從2017年開始犯案，他是透過一款視訊交友APP「Azar」尋找被害人，一邊騙人還會一邊做筆記，修正自己騙人的方式。他會先裝成女性降低被害人的警覺心，問到對方個人資料後再進一步誘騙私密照片，之後就用這些照片來威脅被害人，依據他的指令做出猥褻舉動，如果被害人不從，他就會威脅把影片散播出去，到被害人的學校、臉書，有被害人邊哭邊依照張男指令拍照。

而且，張男為了讓自己不被抓到，坦承自己曾經參考了韓國紀錄片「N號房事件」，影片中韓國警方用網址調出嫌犯IP的手段，台灣警方也用這種方式，但是警方追捕張男的過程，他任何網址都不點，躲避警方追查，他不但用公用網路連上網，還準備許多詐騙集團用的人頭卡片用來申請人頭LINE帳號，定期更換帳號騙人，直到警方與被害人配合，最後才終於確認張男的IP，遠赴桃園逮捕張男。

警方發現，張男連交女友的期間還在網路上尋找被害人，佯稱女經紀人、女攝影師，以「賴思（詩）瑜」、「小思（詩）瑜」、「賴小瑜」等化名，誆騙被害人經紀公司在尋找模特兒，如果對方有遲疑，他又會說，未來拍攝酬勞約在時薪新台幣2500元至3500元間，騙了許多家境不好的少女，同時也有小網紅受騙，至今有被害人還感到害怕，在公眾場所被陌生人多看一眼，都懷疑對方是張嫌，因此害怕出門，甚至出現精神狀況。

由於張男在側錄這些影片時，還會用小畫家在一邊寫字介紹被害人的個資、興趣，懷疑張男可能把這些影片拿上網兜售，希望被害人能站出來，到台南市警五分局指認張男的惡行。

警方強調，目前張男被羈押，被害人的個人資料、影片絕對不會外流，警方同時提供LINE匿名群組，內有審核機制，如果被害人不方便露面，也能先以LINE和警方聯絡。

南市警五分局指出，如果被害人不便露面或有些疑慮，警方提供QR CODE，被害人可以匿名加入群組和警方聯絡。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法