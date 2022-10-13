台南市首創無人機調查遊蕩犬動向 提升捕捉管制成效

運用無人機調查分析遊蕩犬隻動向，以掌握族群數和提高捕捉。（記者楊金城攝）

2022/10/13 14:32

〔記者楊金城／台南報導〕台南市動物防疫保護處創全國之先，運用無人機調查遊蕩犬隻動向，以掌握族群數並更精確投放誘捕籠以提升犬隻管制效率，在使用麻醉槍時也能追蹤犬隻去向，保護流浪犬更保護市民的安全。

台南市人狗衝突時有所聞，尤其沿海大北門區遊蕩犬隻問題常引起民眾批評，台南市農業局今天（13日）就選在七股頂山地區示範無人機標定遊蕩犬隻掌握管制的成效。

台南市長黃偉哲說，無人機幫助防治登革熱、荔枝椿象、近海蚵棚偵測等運用，對於遊蕩犬隻的查察也有很大的幫助，台南市幅員遼闊，遊蕩犬也會四處躲藏，動保處出去可能只抓到幾隻，或者抓一隻，其他就跑掉四散，運用無人機可提高捕捉的效率，加以結紮、辦理認養，有效控制遊蕩犬數量。

黃偉哲說，期望無人機管制遊蕩犬趕快實務化，以多元及智慧化方式提升遊蕩犬管制效能，維護市民人身安全，減少人犬衝突。

台南市農業局動保處與雲林科技大學陳靜茹助理教授及吳先晃特聘教授團隊合作無人機管制調查遊蕩犬。

台南市農業局長李建裕說，沿海大北門區屬南市遊蕩犬重點管制區域，平時運用誘捕籠、大型圍籬與麻醉槍優先捕捉追車咬人的犬隻，但沿海地區犬隻警覺性高且幅員遼闊不易追蹤犬群動向，運用無人機空拍、AI辨識技術可提升遊蕩犬的管控。

南市動保處長吳名彬說，運用無人機可調查沿海區域性遊蕩犬動向、犬隻族群數、出沒處與動線、辨識標註後，可更精確投放誘捕籠或鎖定問題犬隻進行精準捕捉，協助犬隻源頭管理。

大北門區去年7到9月捕捉流浪犬有140多隻，今年同期運用無人機後捕捉提高到200多隻。動保處目前進行無人機操控、人員訓練，明年將購入無人機推廣至全市調查管制遊蕩犬。

運用無人機空拍、AI辨識標註遊蕩犬動向。（南市動保處提供）

台南市農業局長李建裕說明無人機協助管制遊蕩犬。（農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法