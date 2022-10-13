台南山上水道也見台灣獼猴闖入 研判遭棄養

台南山上花園水道博物館發現台灣獼猴蹤跡，還進入辦公室內「視察」，研判曾有人飼養後遭到棄養。（圖由山上花園水道博物館提供）

2022/10/13 12:48

〔記者劉婉君／台南報導〕中山大學日前遭台灣獮猴闖入，還坐在圍牆「插吸管喝飲料」，引發民眾關注。台南市山上花園水道博物館今天上午發現1隻台灣獼猴在園區亂逛，研判應是遭棄養的幼猴，報請專業人士誘捕後，將觀察健康狀況後再評估另覓地點野放。

館方表示，園區工作人員今天上午在密林區發現有1隻獼猴四處遊蕩，博物館擁有廣闊的戶外空間，生態完整豐富，但距離台灣獼猴棲地的南化烏山地區還有一段距離，開館4年來，第1次出現獼猴的蹤跡，該隻獼猴看到人時，不會驚慌閃躲，甚至還進到辦公室裡「視察」，但因警覺性相當高，工作人員誘捕無效後，通知農業局森林及自然保育科人員前往處理。

保育人員先透過誘食，讓獼猴放下警戒心，再利用繩網順利將猴子捕獲，初步觀察，應該是未滿1歲的小猴子，且依據牠與人互動親暱，加上行動不若長期在戶外活動的猴子敏捷，研判之前應該是人為飼養，將由保育人員先帶回看護觀察後，再進行下一步處置。

農業局森林及自然保育科指出，台灣獼猴於2019年公告從保育類除名後，就發現有民眾自行飼養，但農委會日前依動物保護法，將台灣獼猴公告為「指定禁止飼養或輸入之動物」，民眾如有合法飼養台灣獼猴，應在明年3月31日前，向所在地縣市主管機關登記備查，否則若在今年11月30日前送交所在地縣市主管機關，將不受罰，逾期未依規定辦理者，可依動物保護法第26條，處5萬至25萬元，並沒入禁養動物。

闖入山上花園水道博物的獼猴由保育人士誘捕後帶回，後續將再評估健康狀況後野放。（圖由山上花園水道博物館提供）

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