赤崁樓超萌吉祥物像「那話兒」 求福氣好人緣一上架就熱賣

秋天就是要旅遊 、打卡美照拍起來，超萌Q版贔屭可以帶著Chill一下。（南市文化局提供）

2022/10/13 10:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南古蹟有很多趨吉避凶招好運的神獸，南市文化局以此發想，首發以國定古蹟赤崁樓著名的清乾隆漢滿文御碑贔屭，開發出台南限定古蹟文創商品「赤崁樓神獸贔屭」，吉祥物Q版卡通化，未上市之前，超萌造型讓網友歪樓戲稱像似「那話兒」情趣用品，「這會讓姨母笑、聖品一定要膜拜」，果然很威，才正式上架開賣一週就快賣光了！

「赤崁樓神獸贔屭」宣傳照搶先曝光，一度讓網友熱烈討論，紛紛敲碗期待，10月7日終於上市開賣，同步推出大（6.6×5×5.7cm）、小（5.2×4×4.4cm）兩種尺寸供民眾收集與選擇，在赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、愛國婦人館及原台南運河安平海關「河岸咖啡Riverbank Café」等7處古蹟景點獨家販售，因逢雙十國慶連假期間遊客人潮多，造成大熱賣。

南市文化局表示，上架800隻，沒想到熱銷快賣光，目前剩不到100隻，首波限量賣完後就暫不再上架，民眾若有需要的話才會再訂製。

「贔屭」是傳說中龍之九子之一，形似龜，好負重，有著長壽和吉祥的象徵；另有說法為龍神與靈龜的化身，因此可以化解小人、增加貴人運與人緣及財氣，據說觸摸它還能給人帶來福氣，因此「赤崁樓神獸贔屭」稱為吉祥物或祥瑞之獸，文創商品即依此根據與意義而誕生。

文化局表示，「赤崁樓神獸贔屭」以白色為底，表現石材顏色，紅、藍兩色是赤崁樓海神廟文昌閣樓閣的配色，牙齒金色則寓意富貴。Q版贔屭特別採用陶瓷材質增添質感，手繪上色更顯迷人手感溫度。

此外，造型可愛的贔屭小物還「暗藏玄機、肚藏乾坤」，附有一張關於赤崁樓贔屭的「典故說明籤紙」，印有完整碑文，讓民眾在收藏之餘還能瞭解背後的文化歷史意涵。

超萌Q版「吉祥物贔屭」神可愛滴，超萌又討喜，可供收藏、紀念。（南市文化局提供）

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