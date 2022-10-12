想成專業職人出頭天 雲嘉南分署開課讓新秀練功

勞發署雲嘉南分署漆作裝潢老師林裕強（右）指導該職類國際技能競賽國手傅文德（左），傳承技藝。（記者楊金城攝）

2022/10/12 23:17

〔記者楊金城／台南報導〕勞動力發展署雲嘉南分署日前參加台中市舉辦的職人傳承新秀選拔活動，在漆作裝潢職類由林裕強老師與國手傅文德代表出賽，師徒雙人合力以「台中之美」獲獎。

林裕強、傅文德的作品結合大甲媽祖的宗教人文風情，以及台中依山傍海、雲霧山嶺的地貌，用色大膽明亮，作品相當吸睛。

77年次的林裕強自2011年起即任教於雲嘉南分署，也曾是雲嘉南分署所培育的國手，在第40屆國際技能競賽獲得漆作裝潢職類的優勝；林裕強回想當年因為啟蒙老師薛武義的耐心傳授，才能獲選國手代表台灣到國際舞台競賽，現在成為老師，也秉著傳承的心持續培育新秀職人。

傅文德則是參賽2022國際技能競賽的國手，因喜歡美術繪畫，後來進入漆作裝潢領域，他的國手之路歷經2次挫敗才擠身國手，不僅休學2年備賽，更是每日集訓12小時，希望站上國際頒獎舞台為台灣爭光。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部為強化技職人才培育，提升國家技術水準，自1968年開始每年舉辦全國技能競賽，選拔國手參加國際技能競賽，讓世界看到台灣的軟實力，分署師資專業且教學設施齊全，開辦許多職前及在職訓練課程，培育職人，民眾只要受訓完成，專業技術在手，努力按步就班，未來一定可以出頭天。

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