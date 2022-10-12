台南大地藝術季展件亮相 《沉水流光》打造炫麗夜光森林

《沉水流光》將大隆田生態文化園區變成夜光森林，光影夢幻、神秘。（記者楊金城攝）

2022/10/12 20:48

〔記者楊金城／台南報導〕2022 Mattauw大地藝術季將台南官田區大隆田生態文化園區化身為夜光森林，展出巨型藝術裝置、攝影作品及光環境，相當夢幻，今晚（12日）由市長黃偉哲開箱亮相。

黃偉哲說，夜光森林的展覽炫目綺麗，頗有藝術觀賞價值，希望大地藝術季未來遍布南市溪北重要景點展覽，裝置藝術也能保存下來，成為觀光景點。

台南市文化局長葉澤山說，大地藝術季為全國單一縣市幅員最廣闊、首倡聚焦溪流全域的藝術季，以曾文溪流域文化為創作主題，實踐關懷地方環境，打造超過60件藝術作品，15日起在麻豆總爺藝文中心、官田大隆田生態文化園區及渡拔3個展區展覽。

在大隆田園區展出的藝術創作包括辛綺《沉水流光》及《光環境》、安聖惠《療癒系列》、王昱心《MATA的凝視》、沈昭良潛行攝影隊作品和伊祐．噶照《和大地撐起的家》。

其中亮點展件《沉水流光》，藝術家辛綺透過巧思及特殊創作手法，運用不同色彩的螢光線材、光絲、及燈纜等多媒材，將原為軍營的大隆田，打造成別具特色的「夜光森林」，讓綠色隧道在視覺上有如擁抱「曾文溪」水流的動感，凸顯水對環境的重要性，並呼應夜光森林的生命力。

《沉水流光》透過「水」凝聚當地歷史，呼應大隆田原是軍營的歷史，展區在夜晚裡有著神秘的氛圍，讓觀眾夜間看展很有FU。

台南大地藝術季將官田區大隆田生態文化園區化身為夜光森林，展出多項裝置藝術，台南市長黃偉哲（右三）、文化局長葉澤山（左一）、官田區長陳仁偉（右一）等人開箱。（記者楊金城攝）

大隆田生態文化園區化身夜光森林，展出巨型藝術裝置。（記者楊金城攝）

大隆田生態文化園區展出大地藝術季，市長黃偉哲（右）和巨型藝術裝置拍照留念。（記者楊金城攝）

大地藝術季將官田區大隆田生態文化園區化身為夜光森林，市長黃偉哲（前右二）參歡攝影作品香路。（記者楊金城攝）

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