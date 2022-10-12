鴻海推「便當盒」電動巴士 台南一口氣購入15輛最多

鴻華Model T首批量產電動車，方正外觀被喻為「郭董的便當盒」。（記者洪瑞琴攝）

2022/10/12 19:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕鴻華先進Model T電動巴士被戲稱為「郭董的便當盒」，首批量產車今（12）在台南交車，府城客運公司購置全新打造的15輛電動公車，年底前將陸續上線營運，台南也是目前Model T智能電巴最多的城市。

Model T 是鴻海集團和裕隆集團合作成立的鴻華先進科技所開發的首款電動公車，沒有一般大客車突出的傳統後視鏡，改採先進的電子後視鏡、車前狀況電子顯示畫面等科技智能配備，提供無死角的全方位視角安全駕駛，且因為方正外觀，被車迷形容「郭董的便當盒」。

今天交車儀式中，台南市長黃偉哲表示，這是台南市大眾運輸的新紀元，進入電動巴士時代，這是最大規模的交車由鴻華先進科技及府城客運合作，這批電動公車相當新穎先進，不僅外型造型好，內裝也非常人性化及科技性，提昇乘客友善服務及行車安全。

台南市交通局長王銘德表示，「Model T」先前已有1輛Model T在市區公車5路、2路試營運，科技造型和質感內裝獲得好評，這次15輛交付府城客運營運，使台南成為Model T首批量產車交付的城市，也是Model T 數量最多的城市。

交通局表示，為了鼓勵客運業者汰換電動公車，市府積極輔導客運業者，向交通部及環保署爭取補助，這次15輛車共獲得中央補助約5000萬元，並依據低碳城市自治條例，每輛車最高可由市府加碼補助150萬元。

15輛Model T電動公車，預計配置於市區公車6路、11路、15路，行經東、南、北、中西、安平、安南、永康、仁德各區，沿線行經奇美醫院、成大醫院、台南醫院、嘉南療養院等大型區域醫院；同時串聯台南火車站、南紡購物中心、新光三越、小西門、花園夜市、美術館2館、台江文化中心等重要節點及觀光景點，涵蓋了生活、就醫、觀光等需求。

台南市長黃偉哲親自座上駕駛座體驗Model T的電子後視鏡等科技智能配備。（記者洪瑞琴攝）

鴻華Model T首批量產車將在台南上路，也是Model T智能電巴最多的城市。（記者洪瑞琴攝）

台南府城客運購進鴻華Model T電動巴士，台南市長黃偉哲（右5）參與交車儀式。（記者洪瑞琴攝）

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