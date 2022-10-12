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    酒店妹趕「帶客進」 忙到毒品來不及藏

    姚姓酒店小姐，為了趕時間跟客人約吃飯，忙到連毒品都沒時間藏，結果被警員執行違停勤務時發現。（民眾提供）

    姚姓酒店小姐，為了趕時間跟客人約吃飯，忙到連毒品都沒時間藏，結果被警員執行違停勤務時發現。（民眾提供）

    2022/10/12 20:30

    〔記者王捷／台南報導〕台南市區一間超商因停車空間少，消費者常為了方便購物違停，11日晚上警方又接到檢舉，員警抵達時看到一輛轎車紅線違停，吹哨以後，身材嬌小、身穿LV字樣衣服的姚姓女子從超商跑出來，員警要求查驗她的證件，結果該女一開車門，員警就看到硬式菸盒改裝的「K盤」，直接丟在腳踏墊上，車內也有毒品的味道，姚女打開K盤果然發現一小包K毒，女子聲稱是為了趕飯局才來不及藏。

    據了解，20多歲的姚女從事服務業，在酒店工作，台南酒店業的工作文化中，有一項「帶客進」的績效評比，意思是評比期間內小姐要與客人去吃晚餐，接著帶著客人到店裡消費，如果完成這項工作，可以獲得額外的獎金又或者不會在評比期間內被扣錢，當天姚女就是與客人約好碰面吃飯，才違停急著到超商買礦泉水。

    但是，這次違停代價高，曾有吸毒紀錄的姚女，因趕時間跟客人碰面，把K盤直接丟在駕駛座的腳踏墊上，她在超商聽到警方吹哨，連忙衝出來要移車，但員警在她開車門時，看見K盤就丟在教踏板上，要求姚女打開，結果一小包毒品就放在K盤裡面，因此被帶回警所驗尿，而初步篩驗也有毒品反應，訊後將全案以毒品危害防制條例函送。

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