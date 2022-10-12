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    內行人吃白柚！ 維他命C是蘋果8倍

    台南柚農黃全成去年接下老爸黃琮順的40年老欉黃勢白柚園，白柚品質佳。（記者楊金城攝）

    台南柚農黃全成去年接下老爸黃琮順的40年老欉黃勢白柚園，白柚品質佳。（記者楊金城攝）

    2022/10/12 16:43

    〔記者楊金城／台南報導〕香甜好滋味的台南白柚產季開始，白柚的營養價值高，維他命C幾乎是等量蘋果的8倍，果肉又多，口感飽滿，「內行人的吃白柚」。

    台南不只麻豆文旦、紅文旦出名，白柚（俗稱大白柚）栽種面積280公頃也是全國最多，今年預估產量5500公噸，主要產地在麻豆、佳里、下營、白河和六甲。

    麻豆柚農說，白柚在節氣「寒露」之後採收，約是「霜降」（國曆10月23日）前後10天採收上市，白柚視產區和栽培，有的先微酸、有的微苦、有些香甜，後再甘甜的滋味特別。

    但白柚相較文旦銷售有先天上的劣勢，柚農說，因為白柚果形較大，1顆白柚約在2台斤左右，又是深秋天氣涼冷時上市，買氣不如有中秋節效應的文旦強，白柚銷售期較長，果農行銷要多費力，部分白柚鮮果則加工成八仙果。

    下營柚農黃全成去年接下老爸黃琮順的40年老欉黃勢白柚園，他說，文旦有中秋節加持，很快銷售一空，白柚就像一般水果來賣，沒有節慶加持，白柚銷售要多花時間賣，不少老農因年老體衰，只好忍痛賣柚園，下一代接手也是種的很辛苦。

    黃全成說，白柚大多每顆重約2~3台斤，果肉厚實汁多，富含維他命C、鈣、磷、鈉、鐵等營養素，白柚品質好，甜度可達11、12度，市價1台斤約60到80元間，值得消費者購買品嘗。

    台南白柚園結實累累。（記者楊金城攝）

    台南白柚園結實累累。（記者楊金城攝）

    台南白柚園結實累累。（記者楊金城攝）

    台南白柚園結實累累。（記者楊金城攝）

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