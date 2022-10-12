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    主題 「閱讀陪伴」 台南鹽水親子悠遊館揭幕

    鹽水親子悠遊館今由台南市長黃偉哲主持揭幕，以「閱讀陪伴」為空間設計主題，打造森林探險桶話世界。（記者王涵平攝）

    鹽水親子悠遊館今由台南市長黃偉哲主持揭幕，以「閱讀陪伴」為空間設計主題，打造森林探險桶話世界。（記者王涵平攝）

    2022/10/12 11:59

    〔記者王涵平／台南報導〕鹽水親子悠遊館今由台南市長黃偉哲主持揭幕，以「閱讀陪伴」為空間設計主題，打造森林探險桶話世界。

    南市社會局運用鹽水公有零售市場3樓空間規劃台南第11處親子悠遊館，委由南市繻愛希望教育關懷協會營運，今由黄偉哲與地方各界人士揭幕，現場開放社區民眾及新手爸媽入內體驗親子悠遊館設施。

    館內以森林的植草動物造型，社會局表示，營造出森林風格，豐富的主題區如0-1歲幼兒爬行區、山坡植草爬行區、幼兒閱讀區、親子拍照區、滑步車區、拍照區等，皆特別為未滿4歲嬰幼兒打造，符合該階段多重感官刺激發展的設備，也鼓勵親子透過親子活動或親子講座提升育兒知能，增進親子互動關係。

    社會局指出，迄今已於新市、安平、佳里、仁德、新營、東區、麻豆、善化、歸仁、南區、鹽水區設置11處親子悠遊館，除提供家長育服務詢，每個館都獨具主題特色。

    黃偉哲指出，截至今年8月底，南市未滿4歲幼兒達4萬5359人，因應少子化問題，積極創造友善的育兒環境，讓家長在生育、養育及教育上得到協助與支持。

    親子悠遊館服務項目可上各悠遊館網站或台南市政府育兒資訊專區查詢。

    鹽水親子悠遊館今由台南市長黃偉哲主持揭幕，以「閱讀陪伴」為空間設計主題，打造森林探險桶話世界。（記者王涵平攝）

    鹽水親子悠遊館今由台南市長黃偉哲主持揭幕，以「閱讀陪伴」為空間設計主題，打造森林探險桶話世界。（記者王涵平攝）

    鹽水親子悠遊館今由台南市長黃偉哲主持揭幕，以「閱讀陪伴」為空間設計主題，打造森林探險桶話世界。（記者王涵平攝）

    鹽水親子悠遊館今由台南市長黃偉哲主持揭幕，以「閱讀陪伴」為空間設計主題，打造森林探險桶話世界。（記者王涵平攝）

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