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    意遊月津、欣滿意足 鹽水嘉年華10/16登場

    鹽水嘉年華­「意遊月津 欣滿意足」10月16日熱鬧登場，台南市長黃偉哲及地方各界熱情邀請。（記者王涵平攝）

    鹽水嘉年華­「意遊月津 欣滿意足」10月16日熱鬧登場，台南市長黃偉哲及地方各界熱情邀請。（記者王涵平攝）

    2022/10/12 10:48

    〔記者王涵平／台南報導〕鹽水嘉年華­「意遊月津 欣滿意足」10月16日在鹽水區公所前熱鬧登場，鹽水特色市集等活動精采豐富，活動期間消費參加抽獎，電動車等好禮等你帶回家。

    鹽水區公所今在鹽水永成戲院舉辦記者會，台南市長黃偉哲及地方各界人士熱情邀請民眾來鹽水。

    黃偉哲表示，公所結合經發局台南購物節活動，滿百登錄抽大獎活動，並與鹽水商圈合作推出「集章摸彩」活動讓民眾透過趣味簡單集章活動體會鹽水美食及風情。

    活動期間（即日起至2022年10月16日止）於鹽水區轄內店家或於活動當日市集不限金額消費或體驗蓋章，集滿章即可參加摸彩，諸多好禮包括電動機車、品牌平板、Switch健身環、自行車及生活家電等多樣獎項，將於當日（10/16）現場抽出。

    鹽水區公所與在地商圈合作，搭配消費集章活動搶先推出「意遊月津DM店家優惠活動」，民眾於指定期間憑DM折價券，即可到合作特約店家享有限定推出的優惠活動，優惠內容豐富多樣。

    區長陳文琪表示，活動當天自9時開始，還有二手公益市集所得捐贈給家扶基金會、華山基金會及蓮心園基金會，歡迎共襄盛舉，做公益吃美食遊鹽水。活動詳情可至鹽水區公所的臉書專頁查詢。

    鹽水嘉年華­「意遊月津 欣滿意足」10月16日熱鬧登場，台南市長黃偉哲及地方各界熱情邀請。（記者王涵平攝）

    鹽水嘉年華­「意遊月津 欣滿意足」10月16日熱鬧登場，台南市長黃偉哲及地方各界熱情邀請。（記者王涵平攝）

    鹽水嘉年華­「意遊月津 欣滿意足」10月16日熱鬧登場，台南市長黃偉哲及地方各界熱情邀請。（記者王涵平攝）

    鹽水嘉年華­「意遊月津 欣滿意足」10月16日熱鬧登場，台南市長黃偉哲及地方各界熱情邀請。（記者王涵平攝）

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