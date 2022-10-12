南市代表隊勢不可擋 全民運已奪61面獎牌、超越上屆

2022全民運動會，南市代表隊男女混合組北獅龍獅運動競速銀牌。（南市體育局提供）

2022/10/12 09:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2022年全民運動會，南市各代表隊勢不可擋，已奪得21金24銀16銅，共61面獎牌，超越上屆的56面獎牌的成績，將再一路戰下去為台南爭光！

其中獲獎項目包含太極拳推手5金2銀、滑輪溜冰2金1銅、蹼泳1銀1銅、木球1銀、滾球1銀、柔術1銀、龍獅運動1銀及槌球1銅。市長黃偉哲第一時間獲悉後，勉勵奪獎選手奮勇精神，也請大家一起繼續為台南市選手加油打氣。

在太極拳賽事，男子組推手太極拳第2級金牌得主陳誠豪自7歲開始接觸太極拳，第1次參加全民運就成功抱回金牌。

男子組推手太極拳第3級金牌得主楊承勳也是7歲開始接觸太極拳推手，為了兼顧工作及家庭，時常利用晚上閒暇時間練習，這是他第7次參加全民運，自2010年起至今年，每屆均奪下金牌，並完成7連霸的創舉。

男子組推手太極拳第4級金牌得主黃炳文則自15歲投入，上屆全民運獲得銅牌，本屆一路奮戰勇奪金牌。男子組推手太極拳第7級金牌得主黃毅斌，自5歲開始接觸太極拳，利用晚上閒暇時間訓練，也如願奪下金牌。

女子組推手太極拳第1級金牌得主黃郁涵則是8歲開始訓練，在第3次參加全民運後終於突破自身紀錄，摘下桂冠。另外，李致頴拿下男子組推手太極拳第1級銀牌，黃啟華獲得男子組推手太極拳第5級銀牌。

此外，楊合貞繼10日拿下女子組10000公尺淘汰賽銅牌後，11日在眾多堅強實力選手中脫穎而出，奪下競速溜冰1000公尺爭先賽及10000公尺計點淘汰賽雙料金牌，如願再添2金。

男子組溜冰曲棍球滑輪溜冰長桿，南市獲得銅牌。在蹼泳賽事，陳柏翰獲得男子組100公尺水面蹼泳銀牌，胡懿、黃子瑜、張祐嘉、陳柏翰共同獲得男子組4×50公尺水面蹼泳接力銅牌。

在木球賽事，吳承峰、李佳修、李哲勛、施博為、張竣凱及陳堉棋攜手拿下男子組木球桿數團體賽銀牌。在滾球賽事，王貫宇、周嘉賢、曹富翔、許家銘共同努力獲得男子組3人賽銀牌。

柔術賽事，由林駿楓榮獲男子組格鬥柔術第四量級銀牌。龍獅運動賽事，南市代表隊獲得男女混合組北獅龍獅運動競速銀牌。

槌球賽事，則由吳典蓉、李玉雲、李吳忍份、林秋月、曾靜雯共同奮力獲得女子組3人賽銅牌。

南市選手楊合貞（中）拿下競速溜冰10000公尺計點淘汰賽金牌，陳柏翰（左1）獲男子組100公尺水面蹼泳銀牌。（南市體育局提供）

2022全民運動會，南市已勇奪21金24銀16銅佳績。（南市體育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法