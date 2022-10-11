2024台灣燈會在台南 網友想起這些事

2024台灣燈會安平燈區，將營造台南運河水域光藝 ，搭配特殊的乘船逛遊賞燈體驗，陸地與水上串成金河意象。（記者洪瑞琴攝）

2022/10/11 23:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2024台灣燈會將在台南舉辦，主展區在高鐵台南特定區之外，還有規劃安平燈區，讓人想起2020國慶煙火在安平，造成周邊交通塞爆情況，雖燈會還有2年時間，網友已歪樓留言「2024年的過年要塞爆了」、「那幾天可以不用進市區了」！

南市觀旅局提案初步規劃地點曝光，高鐵台南特定區燈區主要是在大台南會展中心周邊，會展中心將搭配室內展場活動；而安平燈區則是規劃台南運河水域光影，評估場地包括鄰近河樂廣場的「廣8」廣場、「運河星鑽」腹地。

觀旅局說，交通環境是台灣燈會選擇場地一大評估指標，後續將與交通部觀光局及策展執行團隊實際評估踏勘後，才能進一步敲定確切地點。交通局則表示，市府將籌組分工小組，俟整體展場確認後，邀集相關單位提出交通疏運及管制措施。

「台南式」臉書粉專貼文分享2024台灣燈會訊息，並整理台南（縣市合併前）辦過的燈會，若加上2024台灣燈會之後，共舉辦4次台灣燈會，變成僅次台北舉辦過第2多次台灣燈會的城市。前3次分別是2005年「鳳鳴玉山•祥和台灣」，500萬人次參觀，燈區地點安平；2006年「槃瓠再開天•健康新台灣」，678萬人次參觀，燈區地點安平；2008年「台灣和平•TAIWAN Peace」，670萬人次參觀，燈區地點在南科L、M特定區。

「台南式」也提到，2008當年燈會地點一開始原本要在南科迎曦湖周遭，但考慮人潮等問題，所以後來改至尚末開發的南科L、M特定區，當年還是荒煙蔓草，沒想到如今已經是台南平均收入第1名的里了！

此文一出，網友留言「那段時間要去哪？開始規劃出城」、「國慶煙火那次安平就交管的很誇張了」、「交通跟停車拜託到時要好好用，不敢相信市區會塞成一片很恐佈」、「平常的假日就很塞了，2024應該更可怕了」、「這個範圍…整個台南都在塞的概念」、「拜託一定要提早給在地居民通行證」。也有網友說「主燈區在我娘家附近，副燈區在我婆家附近，突然覺得我住在鬧區裏面了」、「希望燈會可以展現出台南400年的滂薄歷史」。

2024台灣燈會安平燈區，將營造台南運河水域光雕藝術。（記者洪瑞琴攝）

2008台灣燈會主燈，禮鼠獻瑞。（擷自「台南式」臉書粉專）

2005台灣燈會主燈，鳳鳴玉山。（擷自「台南式」粉專）

2006台灣燈會主燈，槃瓠再開天。（擷自台南式粉專）

2024台灣燈會在台南，主燈區在大台南會展中心周邊。（記者洪瑞琴攝）

2024台灣燈會將在台南舉辦，引發網友熱議。（擷自「台南式」臉書粉專）

2024台灣燈會將在台南舉辦，未演先轟動，引發網友熱議。（擷自「台南式」臉書粉專）

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