刀殺情敵還放火燒 凶嫌出庭下跪磕頭換不到原諒

遇害死者葉男的母親（左二）、父親（左四）等家屬到台南地院開庭。（民眾提供）

2022/10/11 20:20

〔記者王俊忠／台南報導〕男子洪振凱不滿胡姓女友與他分手後，即轉與位在南科的公司葉姓男同事交往，對葉心生怨恨，洪於2021年12月29日凌晨持刀刺殺葉、還放火燒葉。台南地院於11日開辯論庭，檢方認為洪嫌行凶手段比殺警案兇手更凶殘、且犯後無悔意，毫無教化可能，向法官求處死刑。

在開庭時，死者母親聲嘶力竭地哭喊：「案子發生後，我們兩老已經精神錯亂，我永遠不可能再聽到兒子叫我1聲媽媽了」；死者父親也悲憤地說：「我兒子很孝順，凶手很惡質，一定要判洪死刑」。

法官問洪對於犯行有無意見？洪哽咽說，他找葉男是想好好把話說完，沒有殺人犯意。當時在公司外面看到葉，有叫他，他沒理會，停紅燈時，叫他下來講清楚，葉就講髒話並嗆「沒什麼好講的」。

對洪嫌稱沒有殺人故意，法官質疑洪為何前後對葉刺殺7刀？洪辯稱，只知道自己刺了1刀，因為自己戴安全帽，不知道有沒有刺到葉。葉母聞言怒吼「你胡說，你明明就是要讓他死」。洪的律師說如洪有殺人犯意，直接上前殺死人即可，為何要起爭執又扭打？會放火燒死者是臨時起意，目的毀損屍體，因為洪把葉移到洪的機車上時，無法確認葉是否已死。

檢察官說，研判洪嫌事先謀劃殺害葉男，且殺人犯意層層升高，洪振凱積怨已深，案發前已屢次騷擾葉男；案發時還準備刀子，可見有殺人犯意，洪犯行所生損害，對死者家屬甚鉅，且活的人被火燒死，那是多麼痛苦，洪殺人手段比殺警的凶手更為凶殘，無教化的可能，向法院求判洪死刑。

法官最後問洪有無其他意見？洪痛哭說：「我後悔，真的很後悔，我知道我犯的錯無法彌補，我自己有1個小孩，知道失去孩子，父母會很痛苦，我只能道歉、沒有辦法」。

洪振凱當庭下跪向死者家屬磕頭；洪的母親也一起下跪磕頭、哭著道歉說「我不會教孩子」。死者家屬強調不接受道歉、痛斥洪「從頭到尾根本沒有悔意」。

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