打臉自己人？謝龍介控消費券賄選 南市府：振興活動藍議員也挺

台南市府「市場夜市銅板快閃夠購go」活動，國民黨議員也有參與。圖為7月7日柳營市場活動，台南市長黃偉哲（右4）與國民黨議員蔡育輝（右3）一同贈送50元兌換券給消費者。（擷自台南市府官網）

2022/10/11 18:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對藍營今（11）日控告台南市長黃偉哲發50元市場消費券涉及賄選，南市經濟發展局回應表示，台灣疫情尚未停歇，商圈店家、市場及夜市攤商元氣尚未恢復，需要政府繼續擴大振興，舉辦「市場夜市銅板快閃夠購go」活動，與選舉毫無任何關係。

市場處長陳豪吉說，市場處係針對不特定人於市場夜市發放，也無有任何約定選舉之事，何來賄選之說，活動原定規劃到6月30日，但因成效獲得各界好評，在許多市場自治會、攤商、消費者及議員要求持續辦理，才能更有效振興庶民經濟，甚而在今年預算審查時，國民黨議員蔡育輝表示活動辦的非常成功，要求明年必需持續辦理，否則將刪除此預算，因此決定今年持續辦到年底。

經發局表示，銅板go夠購活動，主要用意是活化振興經濟，促銷活動受各界認同，無論是攤商、消費者、自治會都稱讚，其他如新北、桃園、台中、彰化等縣市均有類似相關振興作為，鼓勵不特定民眾到市場或夜市增加對攤商消費，也刺激外縣市觀光客的購買意願。

經發局表示，振興攤商經濟及提升消費力本來就是政府該做之事，與選舉毫無任何關係，市府團隊依法行政，除辦理快閃促銷、亦舉辦迪士尼「米奇與好朋友Chill遊台南」、台南購物節、觀光工廠嘉年華等系列活動，後疫情時機各地縣市政府皆積極投入各項商業促銷活動，也期能透過此類活動提振商圈、市場及夜市商機，讓店家與攤商朋友們能夠盡快恢復以往經濟水平。

此外，這項快閃活動，朝野現任議員或服務處人員都曾到場共襄盛舉，只有國民黨市長參選人、市議員謝龍介未到場。

據了解，國民黨台南市長參選人謝龍介今天到台南地檢署遞狀告黃偉哲涉賄選，他說，接獲民眾檢舉，不只市長團隊，連市長夫人都外出發券、順便拉票，「這不是賄選，那什麼是賄選？」

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