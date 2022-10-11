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    南市議員拚連任打「親子牌」 泡泡趴、吉祥物都出籠

    南市議員參選人呂維胤今天帶著「維胤蛙」到公園與小朋友同樂。（呂維胤提供）

    南市議員參選人呂維胤今天帶著「維胤蛙」到公園與小朋友同樂。（呂維胤提供）

    2022/10/11 17:40

    〔記者王姝琇／台南報導〕為爭取年輕父母選票，多位南市現任議員強打「親子牌」，相繼祭出親子泡泡派對、公園快閃同樂會等活動，還派出吉祥物與小朋友同歡，提升親近感及曝光度！

    南市安平、南區議員呂維胤今天帶著甫復出的「維胤蛙」，到安平港濱歷史特色公園及南區健康綠洲公園，和大小朋友一起跳舞同樂。議員陳怡珍、周麗津、蔡旺詮，也攜手參選新人余柷青共同舉辦「泡泡派對」親子活動，昨日首登場。

    呂維胤指出，為提供孩童優質、充足的活動場所，多次在議會質詢及提案要求設置特色公園，成功爭取台南第1座特色公園大恩公園，更陸續爭取於竹溪公園、明和公園、水萍塭公園、灣裡休閒公園及安平港濱歷史公園設立特色公園遊憩場。

    為讓孩子們能有個美好快樂的回憶，今天帶著充滿童趣的卡通貼紙和氣球，到港濱歷史特色公園及健康綠洲公園與親子跳舞同樂，限量氣球深受歡迎，不到5分鐘即被索取一空，小朋友們還跟著輕快的音樂與維胤娃一起玩耍，宛如同樂會。

    立委陳亭妃昨日也攜手陳怡珍、周麗津在水萍塭公園舉辦親子泡泡派對，現場湧入許多大朋友、小朋友及阿公阿媽爭相體驗泡泡秀的魔力，議員蔡旺詮也來力挺。

    陳亭妃表示，舉辦親子泡泡派對就是為了揮別傳統選戰模式，以優質的競選方式，吸引民眾的認同與肯定。自己與議員們長期在中央與地方合作，爭取包括「班班有冷氣」、更新視聽教室設備、改善校園遊樂器材、升級營養午餐廚房、爭取特色公園等，都成功促使校園環境提升，給予孩子更完善的照顧。

    台南市議員參選人周麗津、陳怡珍昨在水萍塭公園辦泡泡派對。（陳怡珍提供）

    台南市議員參選人周麗津、陳怡珍昨在水萍塭公園辦泡泡派對。（陳怡珍提供）

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