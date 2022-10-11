謝龍介提告發50元消費券賄選 黃偉哲競辦：國民黨議員也發啊

國民黨台南市長參選人謝龍介（左）到台南地檢署遞狀，控告市長黃偉哲團隊發50元消費券涉賄選。（記者王俊忠攝）

2022/10/11 16:56

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市長黃偉哲團隊與民進黨市議員、里長參選人10月7日到延平市場發放50元消費券給民眾，國民黨台南市長參選人謝龍介接獲民眾檢舉指稱這涉嫌賄選，他說，不只市長團隊，連市長夫人都外出發券、順便拉票，「這不是賄選，那什麼是賄選？」謝龍介今天（11日）下午到台南地檢署遞狀告黃偉哲涉賄選。

黃偉哲競辦發言人、市議員呂維胤回應指出，1.振興措施全台皆有，頗受商圈市場及消費者好評，謝龍介就是見不得台南好；2.市議會決議市府續發振興券，甚至應延續到明年，謝龍介就是常在議會缺席，才不知道這項決議；3.謝龍介要提告，是不是連國民黨發放振興券的議員也要移送法辦？謝龍介是母雞變成鬥雞，只會踩死小雞。

謝龍介陣營說，10月7日接獲民眾檢舉，黃市長市府團隊與部分民進黨市議員、里長參選人到延平市場發放50元消費券給不特定民眾，涉嫌賄選。謝陣營收到檢舉照片與影片顯示，現場購物民眾大排長龍，等著領50元消費券。

謝龍介陣營認為，黃偉哲競辦發言人邱莉莉事後謊稱是經濟部推動的疫後振興市場方案，這立即被謝團隊打臉，「因為經濟部振興方案早在7月間已結束」。謝龍介說，即使已被抓包賄選，黃市長仍肆無忌憚，昨晚（10日）親自到安南區十二佃夜市發50元消費券，又被民眾拍照蒐證，賄選事證明確。

謝龍介重申，經濟部辦的發消費券振興市場方案已在7月結束，不知市府2萬張發完了沒？市府說議員在議會支持市長發消費券。其實議員提案的是要求市府對每位市民1人發1千元，才能全面振興市場景氣，並非選擇性到處發、發給不特定的民眾。

謝龍介說，如果是市府公務政策發放，那為何市長夫人也可以外出發券？還順道一起拉票，「這不是賄選，那什麼是賄選？」團隊已蒐集相關影片與照片，今天下午到南檢遞狀控告黃偉哲賄選，有無賄選，不是市府說了算，就交給檢調單位來調查認定。

南檢襄閱主任檢察官許嘉龍說，南檢已收受謝龍介的告訴狀資料，10月7日前分案偵辦；今天受理後會再分案偵辦。

台南市長黃偉哲發消費券時，國民黨議員也在一旁發文宣品。（黃偉哲競辦發言人呂維胤提供）

台南市長黃偉哲發消費券時，國民黨議員也在一旁發文宣品。（黃偉哲競辦發言人呂維胤提供）

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