誤會安平古堡改名熱蘭遮堡 台南藍軍抗議電話接到手軟

傳出安平古堡將改名熱蘭遮堡，南市議會國民黨團要求民進黨中央、文化部回應台南鄉親的憤怒。（南市議會國民黨團提供）

2022/10/11 16:45

〔記者王姝琇／台南報導〕傳出安平古堡將改名為熱蘭遮堡，南市議會國民黨團今天怒轟民進黨，不思為民謀「平安」，反而要抹去具有深深文化底蘊跟意涵的「安平古堡」名稱，一整天各議員服務處抗議電話更是接到手軟，黨團強調「安平」就是「平安」，絕對全力捍衛安平古堡名稱。

事實上，文化部審議，擬將安平古堡現有兩項國定古蹟「台灣城殘蹟」及「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」與其他遺構整合為一項，並修改古蹟名稱為「熱蘭遮堡遺構」，「安平古堡」觀光名稱不變。

黨團副書記長蔡淑惠指出，台南升格為直轄市靠的不是人口數，而是憑藉深層的安平文化意涵歷史古蹟，「安平」是台南的文化象徵，台南的精神指標，更是台南的歷史圖騰，台灣第1街就在安平，任何區都無法取代安平的歷史地位。

蔡淑惠表示，安平古堡伴隨著大家從年輕到老，安平追想曲更是每位鄉親都會唱誦的淒美情歌，民進黨怎會想要把安平古堡，改名為荷蘭殖民時期的熱蘭遮堡，有尊重台南人對安平的情感嗎？韓國原來的首都名為漢城，韓國為了擺脫中華殖民歷史，將首都改名為首爾，民進黨執政卻反其道而行，不忘日本殖民、不忘荷蘭殖民，民進黨如果真要改安平古堡之名，要求在九合一大選時合併公投，看台南市民和台灣人民贊不贊同？

發言人王家貞也說，一大早還來不及看新聞，選民抗議電話就來了，直問「安平古堡為什麼要改為荷蘭殖民的熱蘭遮堡？」一通通的電話強烈表達鄉親的憤怒。安平古堡這個景點是世界觀光客造訪台南必遊之點，安平追想曲更是國內外皆知，唱的是荷蘭人和台灣人相隔兩地，讓人心碎的的愛情，安平古堡和安平區的感情和認同，是台南人歷史的記憶連結。強烈要求民進黨中央文化部回應台南鄉親的憤怒。

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