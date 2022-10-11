2024台灣燈會在台南 民眾最擔憂交通「塞好塞滿」

台南安平曾在2020年舉辦國慶煙火，當時車流塞爆整個安平及周遭市區道路。（資料照）

2022/10/11 15:22

〔記者王姝琇／台南報導〕2024年是台南建城400年，台南市政府高規格籌畫台南城市400年紀念活動，也積極爭取台灣燈會、台灣博覽會、國慶煙火2024年在台南舉辦。觀光局今天也公布確定2024台灣燈會將在台南舉行；消息一出，民眾的反映除了開心，最擔憂的則是交通壅塞問題！

睽違16年，2024台灣燈會確定將於台南舉辦，初步規劃主燈區於高鐵，副燈區於安平，並將串聯台南既有的月津港燈節、龍崎光節空山祭、普濟燈會、成功燈會、神農街燈會、馬沙溝燈節等，打造有別以往的盛大慶典。

台南距2008年舉辦台灣燈會至今逾10多年，2024年同時也是台南建城400年，燈會部分初步規劃主展場燈區位於台南高鐵特定區，策展主軸以綠能科技為概念，將結合數位藝術及多媒體應用引進國際級的光影藝術，象徵台南展望下1個百年。

副燈區安平燈區則以台南運河水域光藝展演為主，主推特殊的乘船逛遊賞燈體驗，透過台南豐厚文化底蘊體現燈藝美學；另外將串聯衛星燈區月津港燈節、龍崎光節空山祭、普濟燈會、成功燈會、神農街燈會、馬沙溝燈節等台南既有知名燈節，呈現有別以往的水陸聲光雙重饗宴。

台南高鐵特定區腹地廣大、交通便捷，惟安平區曾於2020年主辦國慶煙火，當時可說是塞爆整個安平及周遭市區道路，2024副燈區落腳安平讓許多民眾心驚驚，也成為市府規劃動線一大挑戰，許多網友留言表示，「台南又要塞爆了」、「平常的假日就很塞，2024應該更可怕」、「交通跟停車拜託到時要好好用」、「國慶煙火那次安平就交管的很誇張」、「真不敢想像會有多亂」、「塞塞塞，塞好塞滿」。

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