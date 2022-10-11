「安平古堡」觀光名稱不變 台灣城殘蹟城垣暨城內遺構更名「熱蘭遮堡遺構」

國定古蹟「台灣城殘蹟」，古蹟名稱將更為「熱蘭遮堡遺構」。（記者洪瑞琴攝）

2022/10/11 14:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕迎接「台南4百年」，台南市文化局與成大考古研究團隊合作進行歷史考古，在安平古堡周邊地區挖掘出東北稜堡等屬於熱蘭遮遺構，經文化部審議結果，併同台灣城殘蹟併入「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」，修改古蹟名稱為「熱蘭遮堡遺構」，「安平古堡」觀光名稱不變。

文化局表示，安平古堡是觀光地區名稱，從日治時期就有這名稱，清治時期也有稱安平城， 4百年來一直都有，例如大家熟悉的億載金城，古蹟名稱是「二鯤鯓礮台」，「安平古堡」並不是古蹟，因此沒有更名問題，只是古蹟名稱修正，景點名稱「安平古堡」不變。

一般人以為「安平古堡」是古蹟，其實古蹟本體是指「台灣城殘蹟」（安平古堡殘蹟），以及周邊隱於民宅巷弄間的城垣暨城內建築遺構。

南市文化局表示，為了迎接2024年「台南400年」 紀念，市府於2019年與成大考古學研究所團隊合作進行「熱蘭遮城與大員市鎮調查研究與教育推廣計畫」，期望透過歷史考古，從史料、套圖測繪與考古發掘，探尋大航海時代下的台南。

文化局表示，例如新出土東北稜堡遺構，以及石門國小和西門國小位於1640年代大員市鎮海陸交界處，現今劍獅埕園區亦坐落於過去大員市鎮的街廓中，另外，發現石門國小北側探溝有處清代磚造結構，再向下則有發現疑似大水氾濫沖積以及水相沉積的地層，該現象與海岸線附近的地層類型相似。

南市文化局表示，由於有新出土發現，而台灣城殘蹟與城垣遺構為國定古蹟，主管機關是文化部，因此文化部文化資產管理局啟動審議程序，並審議決議將「台灣城殘蹟（安平古堡殘蹟）」併入「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」，並修改名稱為「熱蘭遮堡遺構」，而其古蹟本體及定著土地，古蹟本體計有12處，定著土地地號共39筆，換句話說，與熱蘭遮城相關的出土遺構統稱「熱蘭遮堡」。

文化局表示，待文化部文資局的審議結果公告後，將就熱蘭遮城相關解說進一步調整，國定古蹟本體範圍內容會作更改，哪些是荷治時期，哪些是日治時期，哪些是戰後才有的建物，例如燈塔就不是古蹟本體，導覽摺頁會說明得更清楚。

國定古蹟「熱蘭遮堡遺構」，包括外堡西南稜堡牆體、磚材再利用的構造物、外堡西北稜堡牆體、外堡北側牆體、外堡建物遺構、下層主堡北側圓堡牆體、下層主堡東北側牆體、外堡南側牆體、外堡東北稜堡遺構等。

熱蘭遮城東北稜堡3D掃描成果。（南市文化局提供）

西牆與排水溝遺構。（南市文化局提供）

國定古蹟「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」，古蹟名稱將修正併入「熱蘭遮堡遺構」。（南市文化局提供）

國定古蹟「台灣城殘蹟」，文化部審議後，古蹟名稱將修正併入「熱蘭遮堡遺構」。（南市文化局提供）

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