轎車衝下台1線邊坡 受困女子獲救無大礙

1輛轎車今凌晨行經台1線南下八掌溪附近，衝破護欄後摔入邊坡，受困18歲王姓女子順利獲救，幸無大礙。 （民眾提供）

2022/10/11 10:53

〔記者王涵平／台南報導〕1輛轎車今凌晨行經台1線南下八掌溪附近，衝破護欄後摔入邊坡，受困18歲王姓女子順利獲救，幸無大礙。

南市消防局今日凌晨1時41分獲報，後壁區日光石頭博物館前1輛轎車墜落邊坡，立即派遣後壁、白河分隊3車6人，同時嘉義縣消防局也派員前往。

因車輛摔落邊坡的高度約3層樓高，經架設美式雙節梯查看，並確認車內受傷人數為駕駛1人，意識清楚，身體受擦挫傷，以油壓剪破壞車門協助脫困，送往柳營奇美醫院救治。

1輛轎車今凌晨行經台1線南下八掌溪附近，衝破護欄後摔入邊坡，受困18歲王姓女子順利獲救，幸無大礙。 （民眾提供）

1輛轎車今凌晨行經台1線南下八掌溪附近，衝破護欄後摔入邊坡，受困18歲王姓女子順利獲救，幸無大礙。 （民眾提供）

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