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    「雙市長」同框為湯詠瑜站台 黃偉哲送「下營」醬油祝「會贏」

    南高「雙市長」同框為湯詠瑜站台，黃偉哲送「下營」醬油祝會贏。（記者黃良傑攝）

    南高「雙市長」同框為湯詠瑜站台，黃偉哲送「下營」醬油祝會贏。（記者黃良傑攝）

    2022/10/10 18:58

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市第八選區（前金、新興、苓雅）民進黨市議員參選人湯詠瑜今競選總部成立，高雄、台南市「雙市長」今天同框，為湯站台助選，黃偉哲自爆是高雄「前金國中」畢業，所以要回來幫忙她，並帶來好禮—台南「下營」醬油，下營台語是「會贏」諧音，高雄市長陳其邁表示，湯詠瑜有法律專業、國際經驗，她過關議會就過半。

    湯詠瑜與陳其邁聯合競總今天成立，難得一見「雙市長」同框，黃偉哲特地從台南到高雄助選，他送下營醬油給湯詠瑜，代表「黑矸仔裝豆油」，送台南土豆希望湯詠瑜「好事花生」，以及台南的柚子蔘茶給湯保養喉嚨，還有美國前國務卿龐皮歐最愛的台南芒果乾。

    陳其邁致詞時表示，湯詠瑜有法律專業、國際經驗，是「提著燈籠都找不到的優秀候選人」，湯過關議會就過半，強調湯詠瑜是議會過半最關鍵的一席，支持湯詠瑜拼一席「女性、青年、專業的關鍵新力量」。

    民主進步黨副秘書長林飛帆表示，湯詠瑜參與民主運動的過程中，選擇以法律專業幫助大大小小的勞工朋友，是人權律師、勞工律師，是跟弱勢站在一起的律師，是面對高牆跟雞蛋選擇站在雞蛋這方，延續過去高雄人光榮傳統的優秀人才。

    台灣基進黨主席陳奕齊也到場力挺湯詠瑜，提及高雄第八選區台灣基進沒有提名，是因為基進有一個希望將優秀的青年、年輕優秀的參選人送入議會的夢想，今天特地來力挺非常欣賞的湯詠瑜，強調「台灣基進在本區唯一支持湯詠瑜」，盼湯能順利前進議會，為鄉親服務。

    南高「雙市長」同框為湯詠瑜站台，黃偉哲送「下營」醬油祝會贏。（記者黃良傑攝）

    南高「雙市長」同框為湯詠瑜站台，黃偉哲送「下營」醬油祝會贏。（記者黃良傑攝）

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