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    首頁　>　臺南市

    國慶日看見不一樣的台南 舊來發登上《台灣評論》外語雜誌

    台南建城400年將屆，南市文化局設計主視覺意象相關周邊。（記者王姝琇攝）

    台南建城400年將屆，南市文化局設計主視覺意象相關周邊。（記者王姝琇攝）

    2022/10/10 17:50

    〔記者王姝琇／台南報導〕今天是雙十國慶日，台南市除了有機關、社區升旗典禮慶祝，還有3間宮廟武陣獲邀參加總統府前國慶大會演出；不僅如此，府城百年老店舊來發餅舖也分享《台灣評論TAIWAN REVIEW》報導，讓世界看見不一樣的台南。

    《台灣評論TAIWAN REVIEW》是外交部發行的雙月刊，1951年創刊，以英文、西班牙文等圖文並茂介紹台灣各面向發展，實體雜誌與網路版同時出刊；實體雜誌會寄送邦交國或友好國家，為我國官方重要出版物，除了知名網站轉載，也會收錄到國外著名大學電子期刊資料庫。

    舊來發第4代陳淑芬表示，有機會接受《台灣評論TAIWAN REVIEW》採訪意義重大，除了介紹舊來發即將屆滿150年的歷史、餅舖與府城信仰文化的脈絡，以及傳統糕餅在庶民生活當中的意義等，更把將屆的台南建城400年介紹給外國朋友。

    採訪當天，陳淑芬特別秀出印有台南建城400年主視覺意象的椪餅，她說，台南建城400年對全台南市民而言是相當重要的時刻，台南市政府文化局特別設計意象圖做成刻章印在椪餅上，待系列活動登場時也會做成客製化禮盒，營造全民參與。

    陳淑芬指出，今天是國慶日，台南市有七股樹子脚寶安宮代天府白鶴陣、西港烏竹林廣慈宮金獅陣、安南區溪南寮興安宮金獅陣等3宮廟獲邀國慶演出，透過直播看到演出也感到相當榮幸，大家都努力用不同形式，讓國際看見不一樣的台南！

    《台灣評論TAIWAN REVIEW》當期將府城百年舊來發餅舖介紹給外國朋友，其中還有台南建城400年意象的椪餅。（記者王姝琇攝）

    《台灣評論TAIWAN REVIEW》當期將府城百年舊來發餅舖介紹給外國朋友，其中還有台南建城400年意象的椪餅。（記者王姝琇攝）

    《台灣評論TAIWAN REVIEW》今年8月初到舊來發進行專題採訪。（記者王姝琇攝）

    《台灣評論TAIWAN REVIEW》今年8月初到舊來發進行專題採訪。（記者王姝琇攝）

    《台灣評論TAIWAN REVIEW》當期介紹府城百年舊來發餅舖。（記者王姝琇攝）

    《台灣評論TAIWAN REVIEW》當期介紹府城百年舊來發餅舖。（記者王姝琇攝）

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