7允杯！屏東七太保搭機車回台南謁祖 25台車與神同行

許育文載七太保回祖廟西羅殿過爐，防震設計的神龕引起廟方人員及民眾的好奇。（記者王姝琇攝）

2022/10/10 14:58

〔記者王姝琇／台南報導〕從屏東潮州騎機車戴著七太保神尊回祖廟府城南勢街西羅殿過爐，來回超過150公里！供奉者許育文連續3年「與神同行」，今天（10日）有多達25台機車、近60人同行，單趟耗費2.5小時展現熱情；而這一趟路程更是許育文家中主祀的上帝公賜予7聖杯獲准出門，兜風、車聚兼謁祖。

許育文表示，疫情爆發以來，生活周遭許多人事物都跟著改變，一開始大家顯得消極或不知所措，於是2020年萌起與神同行的想法，向上帝公擲杯詢問獲准後，便開始自行設計製作七太保搭機車用的專屬神龕，同年10月啟程順利回到西羅殿。

許育文說，原本因興趣就會參加車聚，後來發現許多車友對這樣的行動都感興趣，甚至也有同樣是信仰廣澤尊王的，今年與神同行增到25台車，加上從台北、彰化等縣市來聲援的人數將近60人，如今疫情趨緩大家也趁這次機會一起走出戶外。

喜熱復古機車的許育文，特別設計防震設備讓神尊坐在神龕也不會顛頗，不只是載著祂回祖廟過爐，還曾帶祂一起參加車聚，許育文說，第25屆台灣國際偉士牌大會師將在11月12日於高雄橋頭糖廠登場，屆時也會擲杯問問祂要不要一起去！

府城宮廟文化重交陪情，今天有在地信眾送來飲料，有遠從彰化煮雞湯來慰勞大家，還帶來蛋糕在廟埕為夥伴慶生，歡笑聲不斷。廟方表示，這群年輕人在疫情之下連續3年返回祖廟進香，令人佩服；他們透過對復古車的興趣，以及共同的信仰牽起情誼也很不簡單，更讓我們看見信仰之中不一樣的美麗風景。

許育文以機車搭載七太保回祖廟西羅殿過爐。（記者王姝琇攝）

許育文連續3年「與神同行」以機車搭載七太保回祖廟過爐，今年響應的車友暴增到近60人，總計25台車。（記者王姝琇攝）

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