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    浪人祭音樂會強吻初識女 色男師辯女友在場被打臉

    王姓英文男師涉在二０二０年七月的台南浪人祭音樂會上強吻初識的陳女臉頰，台南高分院依性騷擾罪判王師四月徒刑確定。（資料照，記者王俊忠攝）

    王姓英文男師涉在二０二０年七月的台南浪人祭音樂會上強吻初識的陳女臉頰，台南高分院依性騷擾罪判王師四月徒刑確定。（資料照，記者王俊忠攝）

    2022/10/10 14:15

    〔記者王俊忠／台南報導〕兩年前的台南安平浪人祭音樂會驚傳有色男師性騷擾女樂迷事件！1名教英文的王姓男子，於2020年7月26日晚間與朋友的女性友人陳女一起搭肩聽樂團演奏時，趁機湊近陳女臉部、強吻左臉頰近嘴唇處，因王師一直未道歉、悔過，陳女怒告。台南高分院調查後依性騷擾罪判色師4月徒刑、得易科罰金確定。

    二審判決指出，教英文的王姓男子，與受害的陳姓女子原本互不相識，兩人於2020年7月26日下午都參加在台南安平區安北路與城平路口的浪人祭音樂會，因彼此有共同朋友而見面，他們兩人跟其他朋友在音樂會場設野餐墊聚集休息。

    不料，王師酒後失態、於當晚近8點許與陳女、其他友人在餐墊旁聽樂團演奏時，他藉著現場歡快興奮氣氛、先用右手環繞陳女右肩，與女方一起跟著音樂節奏甩頭，再趁女方不及抗拒之際，用右手把陳女頭部轉向他自己、再強吻女方左臉頰近嘴唇處。陳女被王男突來舉動嚇到、感到火大，即出聲喝止、推開男師，她並透過共同友人要求王男道歉，但王男一直未道歉，陳女氣得在翌（27）日凌晨報警提告。

    王男坦承有與陳女互搭肩膀一起聽樂團表演、但否認強吻女方。他說當時其女友也在現場、形影不離，不可能在那裡對陳女性騷擾，陳女可能認錯人；況且此案經台南市府性騷擾委員會裁決不成立。

    二審法官調查原、被告與相關朋友證人的通訊對話內容，王男女友說，並未整晚跟男友形影不離，因有野餐墊、兩個舞台，與男友一直是分開又集合，也沒有一直盯著男友，因為在看表演，注意力是在舞台上，她也沒有印象當晚有遇到陳女。

    法官認為，王男與女友當晚確有各自活動，王男可能藉酒意與音樂氣氛催化，在與陳女互搭肩聽音樂時、臨時起意強吻女方；王男也供稱當晚自己沒有太醉、一直還好，顯見王當時仍有一定意識。至於南市府性騷擾委員會裁決不成立，台南高分院依法根據證據調查、獨立審判，不受性騷擾委員會裁決結果影響，認定王男確對陳女強吻性騷擾。

    在台南舉行的浪人祭音樂會。圖中人物與本案無關（資料照，民眾提供）

    在台南舉行的浪人祭音樂會。圖中人物與本案無關（資料照，民眾提供）

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