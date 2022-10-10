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    猴腮雷分身20代！台南萬福庵第13代齊天大聖開光賜福

    府城首貮境萬福庵。（記者王姝琇攝）

    府城首貮境萬福庵。（記者王姝琇攝）

    2022/10/10 14:07

    〔記者王姝琇／台南報導〕府城首貮境萬福庵是台灣極少數主祀齊天大聖的開基廟，廟內大聖爺不僅在職階上有分等級，職務亦有分內外，宛如軍營有軍官、士官般各司其職；甫開光的第13代大聖爺今（10）日首度坐轎出巡遶境，熱鬧滾滾。

    歷史悠久的萬福庵主祀齊天大聖，廟裡10多尊大聖爺金身意義大不同，這裡也是全國大聖爺信仰的「大本山」。廟方表示，最常代表出轎的是第12代大聖爺，但神像時間久了經修復後會減少出門，未來則將以第13代大聖爺代表出門巡境。

    第13代大聖爺9日午時開光，金身高2尺6，是以後代表萬福庵的出轎佛，同日另有9尊1尺的齊天大聖分靈佛共同開光，由協合壇小法團主行科儀，非常熱鬧，開光完的大聖爺戴上紫金冠再插上雉鷄毛，左手捧蟠桃、右手拿金箍棒，氣勢磅礡。

    這宛如《西遊記》齊天大聖使出分身法術般的說法，引起信眾好奇究竟有多少大聖？廟方解釋，大聖爺降駕來濟事辦公時會先交代祂是第幾代，目前已知20代，但並非每一代在廟裡都有塑金身，日前第13代降駕特別交代，這次才會為祂新塑金身，完成開光後，今天首度出門巡視爐下委員弟子賜福，也讓大眾能一睹祂的風采。

    知名文史工作者謝奇峰表示，萬福庵大聖爺的職階是有分等級的，職務亦有分內外，例如坐公案桌的是第16代士官，專門處理廟務；坐在三尊開基大聖爺右手邊的則是第12代士官；還有過去專責出門巡境的同為第12代的大聖爺，要巡市郊或市區還有不同的神尊負責，「分工相當細，也是民間相當有意思的話題！」

    謝奇峰分享到，府城廟宇各神尊更是各司其職，如大聖爺專治小兒科，又祂最不喜歡的是男女的情感問題，有信徒來問婚姻，祂會轉介去祀典武廟找月下老人幫忙；信眾有疾病問題則請他去頂大道興濟宮找保生大帝。而每逢農曆10月12日齊天大聖佛誕日，廟裡會辦理七星平安橋科儀（今年國曆11月5日），有不少家長帶著孩童來過橋，湧入數千人共襄盛舉。

    府城首貮境萬福庵第13代齊天大聖金身完成開光儀式。（記者王姝琇攝）

    府城首貮境萬福庵第13代齊天大聖金身完成開光儀式。（記者王姝琇攝）

    府城首貳境萬福庵是極少數主祀齊天大聖，廟內大聖爺分工細膩、各司其職。（記者王姝琇攝）

    府城首貳境萬福庵是極少數主祀齊天大聖，廟內大聖爺分工細膩、各司其職。（記者王姝琇攝）

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